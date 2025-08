Adrián Rivera, ante el mayor reto de su corta carrera: jugar en ElPozo Murcia

ElPozo Murcia ha vuelto al trabajo y se ha puesto en marcha con las presentaciones. Muchas caras nuevas en el vestuario murciano y el primero en posar con la elástica fue Adrián Rivera. El ala, que ya fue fichado en 2024, pero jugó cedido en Sala 10 Zaragoza, por fin ya forma parte de la entidad.

Adrián Rivera, pese al descenso de su equipo, hizo un gran año a nivel individual. El club considera que ha llegado su momento: «Siento mucha satisfacción. Me han visto preparado, ha sido un gran trabajo durante la temporada pasada para que ahora pueda estar aquí», comentó.

Josan González va a tener el poder de repartir los distintos roles dentro de la plantilla. Adrián Rivera está preparado para afrontar cualquier situación y cualquier decisión del técnico cordobés. «Soy un jugador que me caracterizo por tener carácter, personalidad y ambición dentro de la pista. Sé que soy uno de los más jóvenes de la plantilla, y que soy nuevo, pero vengo a crecer y a aprender de mis compañeros. Quiero aportar, marcar una época en el club y ganar títulos, que es el principal objetivo», añadió Adrián Rivera.

«Todavía no he hablado con Josan, pero estoy dispuesto a hacer todo lo que él me pida. Lo que vengo a aportar son muchas ganas y energías. Soy un jugador que le gusta hacer mucha piña en el vestuario, que es algo muy importante, sobre todo cuando vienen las malas rachas. Le doy mucha importancia a eso porque vivo lejos de mi gente y mi única familia aquí son ellos», mencionó.

El salto que ha dado Adrián Rivera es bastante alto. Ha llegado a un equipo histórico como es ElPozo, que siempre tiene la presión por ganar títulos. Un gran reto para el joven futbolista madrileño. «Lo afronto como un reto cualquiera, pero con la responsabilidad que conlleva. Al final, cuando empezamos a jugar, todos queremos llegar a un club como ElPozo, y bueno, estar aquí es un sueño, y voy a luchar por conseguir todos los objetivos», dijo Adrián Rivera.

Ligeiro, Henrique, Rivera, Álex García, Paco Martínez, Dener y Bebe. | ELPOZO MURCIA / ElPozo Murcia

Además de ser un jugador con carácter y con mucha personalidad, Adrián Rivera tiene más cualidades, que son las que han hecho que ElPozo confiase en él. «Soy un jugador rocoso, duro en defensa, peleón. En ataque me gusta ir para adelante, atacar desde las bandas y con buen golpeo con las dos piernas», añadió el futbolista de ElPozo Murcia.

ElPozo Murcia ha hecho una reestructuración total para esta temporada, con seis fichajes, además de crear un buen proyecto, que espera que vuelva a pelear por los títulos. «Cada año el proyecto de este equipo es ambicioso, pero no siempre se gana. El club es el primero que quiere ganar los títulos y ver el Palacio de los Deportes lleno. Es muy ambicioso, y eso lo demuestra la manera de confeccionar la plantilla», concluyó Adrián Rivera.