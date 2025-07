El nuevo Cartagena, a falta de sólo tres piezas para completar el puzle

Como ya es costumbre en las últimas semanas, Manolo Sánchez Breis volvió a comparecer ayer en la sala de prensa del Cartagonova para presentar futbolistas y ejercer de portavoz del FC Cartagena. En un momento clave del mercado, el director deportivo ultima detalles para cerrar la plantilla que competirá en Primera RFEF. Un lateral izquierdo, un extremo derecho y un delantero son los objetivos a los que apunta el murciano, en el cargo durante esa transición ordenada hacia la nueva propiedad encabezada por Alejandro Arribas.

«Estamos buscando en el mercado un lateral izquierdo más, porque sólo tenemos a Nacho», confirmó en primera instancia Breis. «También estamos buscando un jugador que pueda jugar por fuera, un extremo, priorizando la banda derecha, y otro delantero más», sorprendió el directivo, que ya cuenta con Alfredo Ortuño y el recién fichado Kevin Sánchez en la punta del ataque. La polivalencia de este último puede cubrir otros puestos más atrasados o de banda, por lo que Breis quiere otro goleador para ganar en versatilidad.

Así desveló Manolo Breis sus siguientes pasos en el mercado, aunque admitió que «no hay ninguna negociación cerca de cerrarse». El directivo adelantó que no le importa la edad de los refuerzos restantes, ya que el club cuenta con cuatro fichas senior libres, y de paso confirmó que «no hemos firmado ningún sub 23 para completar la plantilla». Breis aseguró que confían en los jóvenes y cuentan con ellos «como un jugador más para Javi Rey», que tendrá que decidir quién juega «por encima del DNI».

Kevin Sánchez, la promesa

«Un claro ejemplo de jugador sub 23 a la altura de cualquier senior» es Kevin Sánchez, el último jugador en llegar al FC Cartagena. Adelantado el pasado martes por este medio a través de la información del diario La Opinión de A Coruña, el punta burgalés llegó cedido para unirse al ataque y Breis admitió que «veníamos trabajando su fichaje desde hace más de dos semanas y teníamos claro que lo queríamos traer». Aunque el director deportivo apunta a su margen de mejora debido a su juventud, también afirma que «su cesión va a ser buenísima para él y para nosotros como club por sus características».

Mientras cierra los flecos de su nueva plantilla, Manolo Breis valoró su trabajo al frente de la dirección deportiva en este mercado. «Tenemos lo que queríamos tener», expresó. «Hemos hecho un equipo con gente que quiere estar, que le hace ilusión ponerse esta camiseta y que tiene la ambición de ganar todos los fines de semana para llevar arriba al Cartagena», comentó el murciano.

Pone Breis la calidad humana por delante de la calidad futbolística. «Por encima de buen o mal equipo, queremos formar un buen vestuario de gente unida, en la misma dirección, que sepa sobrepasar los obstáculos», manifestó. En clave fútbol, refiere que el equipo «lleva pocos entrenamientos, pero hay ganas y profesionalidad en las sesiones». Por todo ello, Manolo Breis asegura que «no cambiaba a esta plantilla por ninguna otra que están formando los otros buenos equipos».

Castellano, prueba fallida

En la otra cara de la moneda se encuentran los dos jugadores que el directivo trajo a prueba. Lillo Castellano ha abandonado la disciplina albinegra tras dos semanas de entrenamientos después de quedarse sin hueco en la plantilla. Dani Perejón y Marc Jurado serán los laterales diestros. Por otro lado, Arturo Molina sigue trabajando para entrar en los planes del entrenador y el club tomará una decisión «en los próximos días».

Por último, Breis comentó a pocos días del primer amistoso de pretemporada, que estos compromisos «no tienen mucha importancia» y que lo realmente clave es «tener cuanto antes a todos los futbolistas para contar con más semanas de entrenamientos». El primer partido, este sábado 2 de agosto a las 19.00 horas de la tarde en las instalaciones de Pinatar Arena, pone a prueba por primera vez al cuadro de Javi Rey frente al Neom SC saudí. El siguiente será contra el Águilas el próximo miércoles 6 de agosto a las 20.00 horas de la tarde en el estadio costero de El Rubial.

Vélez, Chuca y Alcañiz, preparados para devolver al club a Segunda

En la quinta rueda de prensa de presentación de esta temporada les tocó el turno a Fran Vélez, Víctor Moya ‘Chuca’ y Edgar Alcañiz. Acompañados por Manolo Breis, los tres futbolistas atendieron a los medios de comunicación para expresar sus sensaciones durante los primeros días con el equipo y desvelar cómo fue su llegada al Cartagena.

El más veterano, el central Fran Vélez, comentó que «la primera decisión era volver cerca de mi familia» después de pasar muchas temporadas en Polonia, Grecia y Arabia Saudí. «Son muchos años separados y quería volver a España. Hablé con el mister y con Manolo y tardamos poco en ponernos de acuerdo», comentó.

Velez manifestó que la ambición del Cartagena ha sido lo que más le ha atraído. «Es lo que buscaba. Me han transmitido siempre el deseo de volver al fútbol profesional y eso me encanta», expresó.

Después del zaguero, habló Chuca, quien repasó su negociación con los albinegros. «Recibí la llamada de Manolo y del mister. Querían que viniera y le agradezco mucho esa confianza. Hablé con mi representante y cuando me comentó esta oferta no me lo pensé. Estar cerca de casa y en un club histórico como el Cartagena es importante», dijo. «Quiero devolver al Cartagena a la liga profesional», añadió Víctor ‘Chuca’.

El último en tomar la palabra fue el centrocampista Edgar Alcañiz, que llega cedido desde el Levante. «Tenía varias ofertas para salir cedido y cuando recibí la llamada de Javi no me lo pensé. Me convenció por el estilo de juego y su manera de jugar con la pelota. Creo que tengo las cualidades necesarias para acoplarme bien al equipo», aseguró el joven futbolista. En su primera experiencia fuera del Levante, Alcañiz se ve «preparado». «Competí el año pasado en Tercera RFEF y es un salto grande, pero no le tengo miedo a nada. Aceptaré el rol que me dé el mister al cien por cien», cerró.