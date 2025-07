Rubén de la Torre, el complemento para Nakic y Gates en el UCAM Murcia

Rubén López de la Torre (Madrid, 13 de marzo de 2002) será el tercer ala pívot del UCAM Murcia CB en la temporada 2025-2026 dentro de una plantilla que tendrá catorce jugadores y que está solo a falta del fichaje de un ‘cinco’ de garantías. El ex del Real Betis llega con un contrato de larga duración, puesto que ha firmado hasta 2028, convirtiéndose así en el jugador con el compromiso más largo con la entidad.

El joven jugador de 23 años y 2,02 metros llega con el rol de tercer ala pívot, puesto que por delante tendrá a dos jugadores más experimentados como Toni Nakic (ex Breogán Lugo) y Kaiser Gates, que continúa. Se trata más de una apuesta de futuro que de presente en un mercado donde los cupos nacionales escasean. De esta forma, el entrenador, Sito Alonso, tendrá seis y no cinco jugadores considerados nacionales, el mínimo exigido en la Basketball Champions League. El abanico de combinaciones, por tanto, se amplía para el técnico.

De la Torre, que está representado por David Carro a través de la agencia FairPlay, no llega de hacer una temporada sobresaliente en Primera FEB, pero es un jugador al que lleva tiempo siguiendo el club, que considera que encaja perfectamente en el perfil de la plantilla que se está confeccionando. Aunque en el cuarto partido del play off de cuartos de final contra el FC Cartagena fue el mejor, con 22 puntos y 4 de 5 en triples, no fue así durante toda la temporada. En 27 partidos con los béticos, promedió 4,4 puntos y 3,03 rebotes en 13:20 minutos. Pese a ello, el club confía en la progresión de un jugador que debutó en ACB con el Gran Canaria, al que llegó después de formarse en el Real Madrid. En Las Palmas estuvo hasta la temporada 2022-2023, militando en el filial pero en dinámica del primer equipo. En el tramo final de la 2022-2023 estuvo cedido en el Lleida, para regresar a su club de origen en la 2023-2024. El pasado verano se desvinculó el club insular para formar parte del Betis, que no ha podido confirmar en los despachos su ascenso en la pista.

Así está la plantilla

Por tanto, la plantilla está compuesta en estos momentos por los bases David DeJulius, Mikel Forrest y Dani García; los escoltas, Dylan Ennis y Jonah Radebaugh; los aleros, Howard Sant-Roos, Sander Raieste y Wilhem Falk; los ala pívots, Kaiser Gates, Toni Nakic y Rubén de la Torre; y los pívots, Emanuel Cate y Moussa Diagné. Solo falta un ‘5’.