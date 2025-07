Kevin Sánchez, el delantero elegido por el FC Cartagena

A diferencia de otros mercados, en los que el Fútbol Club Cartagena ha sido mucho más comedido, cauto y reservado, este está siendo todo lo contrario. Obligado a rehacer el equipo tras la desbandada que provocó el descenso, Manolo Sánchez Breis trabaja a destajo para confeccionar la mejor plantilla posible. El director deportivo, que continúa al mando pese al cambio en la propiedad, ya ha cerrado la portería y el centro de la zaga y apunta a hacer lo propio en la punta del ataque con la incorporación de Kevin Sánchez.

Catorce fichajes a coste cero, un acuerdo de traspaso, una renovación y una venta. Esos son los números del mercado de fichajes del FC Cartagena. No obstante, el trabajo aún no está terminado y ya tiene claro la dirección deportiva cuál será su siguiente paso. Apuntó Breis a comienzos de semana que había dos operaciones cerca de cristalizar de dos futbolistas sub 23. El primero, Marco Carrascal, se hizo oficial este martes y completó el centro de la defensa. El segundo es el delantero burgalés Kevin Sánchez, que llegará cedido desde el Deportivo de la Coruña.

Sánchez (2005, Burgos) es la pieza que le falta a Breis para completar una punta del ataque que sólo cuenta con Alfredo Ortuño. Así lo ha podido saber La Opinión de A Coruña, diario perteneciente al mismo grupo editorial que La Opinión de Murcia. La fórmula es la cesión, dado que se trata de una figura prometedora en la cantera deportivista, aunque eso será lo de menos. El Cartagena quiere sus goles para buscar grandes objetivos esta temporada.

Promesa deportivista

Kevin llegó a la cantera del Deportivo en 2020, con apenas 15 años, y allí ha ido quemando etapas hasta alcanzar el equipo filial. Durante la temporada pasada se convirtió en la referencia ofensiva del Deportivo Fabril -así se llama el segundo equipo blanquiazul- con once tantos en Segunda RFEF. Su proyección ha llamado la atención de diversos clubes, entre los que está el FC Cartagena. La entidad portuaria le ofrece un salto de categoría y el jugador está convencido en darlo.

El futbolista sabía que no tenía hueco en el primer equipo deportivista, a pesar de que el curso pasado se ganó a pulso su debut. Fue frente al Almería, y tras ese partido llegaron otras tres oportunidades a las órdenes de Óscar Gilsanz. El nuevo técnico, Antonio Hidalgo, le incluyó en sus planes de pretemporada, pero su destino está lejos de Riazor por ahora. «Queríamos verlo, todos los informes hablaban bien de él. El segundo día hablamos y tiene claro que quiere salir para crecer. Quiere triunfar en el Dépor, pero seguramente salga aunque estamos encantados con él», dijo Hidalgo.

El jugador de 20 años ocuparía la última plaza sub 23 que necesita el Cartagena para completar sus planes. Diecisiete ‘mayores’ -aunque podría llegar a dieciocho como máximo- y cinco ‘menores’. Tras Kevin, faltarían tres piezas más. Una es segura para el lateral izquierdo, acompañando a Nacho Martínez. Otra debe ir para el costado zurdo, como adelantó Breis.

Los jugadores a prueba

A la vez que se va cerrando la plantilla, se cierran también las oportunidades para Lillo Castellano y Arturo Molina, que siguen a prueba con el equipo. El primero, lateral derecho de 36 años, ha visto cómo Dani Perejón y Marc Jurado le cerraban la puerta en el costado diestro de la zaga. El segundo, centrocampista de 28, tiene por delante varios nombres como los de Alejandro Fidalgo, Edgar Alcañiz, Pablo Larrea, Luismi Redondo o Chuca.

No parecen convencer a Javi Rey los futbolistas que trajo Manolo Breis a prueba. Por ahora y contando con Jhafets, son dieciocho futbolistas los que conforman la plantilla albinegra, diecinueve con Kevin: cinco sub 23 y catorce mayores de 23 años. Sólo quedan tres fichajes para cerrar la plantilla del nuevo Cartagena.