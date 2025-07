José Antonio, el ‘otro’ Alcaraz del deporte murciano

José Antonio Alcaraz Pérez (Murcia, 24 de noviembre de 1975) está acostumbrado a que por la calle le pregunten si es familia del tenista Carlos Alcaraz. Pero no, él no tiene nada que ver con el número 2 del mundo, aunque sí que es otro destacado deportista de la Región. Es el ‘otro Alcaraz’, que compagina su pasión por el atletismo con su profesión, Policía Local en Molina de Segura. Él no empezó de niño a correr, lo hizo ya con avanzada edad, cuando estaba a punto de terminar el instituto y comenzar la universidad. Pero pese a ello, su palmarés está lleno de éxitos. Ha sido varias veces campeón de España de pista en diferentes categorías de veteranos y también de cross. Además, tiene un récord de España en 1.500 metros lisos en pista cubierta y también tuvo en su poder durante un tiempo otro al aire libre en la misma distancia que le quitó el olímpico Reyes Estévez. Y el pasado fin de semana, en el Nacional Máster 45, se hizo con otra plusmarca nacional, en este caso de la milla en ruta, que pulverizó por hasta 14 segundos, dejándola en 4:32.

Alcaraz dice que quiere retirarse cuando bata un récord del mundo, pero seguro que no lo hará porque el atletismo corre por sus venas. Y ese es su objetivo. De hecho, lo tiene todo programado. El próximo mes de noviembre cumplirá 50 años y ya ha corrido en 1:57, por debajo del récord del mundo Master 50 de 800 metros lisos. Por tanto, si repite, habrá alcanzado su objetivo.

Alcaraz, que tiene un hijo que hace dos semanas fue cuarto en el Nacional sub-18 de 3.000 metros lisos, no solo es Policía Local, también es presidente del Grupo Alcaraz de Murcia, del Club Atletismo Ciudad de Molina y del CA Verna Santomera. Más de trescientos niños y niñas de todas las edades se están formado tanto deportiva como humanamente en esos clubes. Pero Alcaraz y su amplio grupo de monitores también preparan a corredores populares y personas que requieren de una preparación física específica para superar oposiciones a las cuerpos y fuerzas de seguridad. Y entre tanto ajetreo, saca tiempo para prepararse a sí mismo en la búsqueda de ese récord del mundo que le falta.