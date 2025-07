Aquino: «Los valores del UCAM se asemejan a los míos»

El UCAM Murcia sigue con las presentaciones de sus nuevos jugadores de cara a la temporada 2025-26. Ya lo hizo con Alvarito y Omar Jaiteh la semana pasada, y ahora le ha tocado el turno a Dani Aquino. El murciano llegó a la entidad universitaria bajo los rumores de un posible traspaso al Real Murcia, pero finalmente se decantó por el conjunto azuldorado.

Un jugador con experiencia más que contrastada, y que viene de hacer un destacable año con el Ceuta en Primera Federación, consiguiendo el ascenso al fútbol de plata. El delantero, pese a tener buenas ofertas de otros equipos que están más arriba que el UCAM Murcia, ha preferido volver a la capital del Segura para luchar con la camiseta universitaria por el ascenso a Primera RFEF.

Cuando la temporada acabó y se supo que Dani Aquino no iba a seguir en el Ceuta, los rumores sobre su vuelta al Real Murcia corrieron como la pólvora, y por un momento parecía que se iba a dar el fichaje. Pero después de la espera, el murciano se acabó decantando por el UCAM Murcia. «Venir a este club fue fácil y rápido. Ellos sabían la intención que yo tenía de volver a casa y, sobre todo, necesitaba algo que me motivara. Lo que hablamos nosotros internamente se va a quedar ahí», mencionó el ariete murciano durante su presentación ante los medios.

Dani Aquino fue claro acerca del Real Murcia durante la rueda de prensa. El delantero no quiso hablar del club grana, ya que, a pesar de su pasado murcianista, él está centrado en el UCAM Murcia. «Venimos al UCAM, y vamos a hablar del UCAM», comunicó el nuevo jugador universitario.

Dani Aquino firmó un gran año con el Ceuta, sumando nueve goles y cuatro asistencias que ayudaron a que el equipo ascendiese. No era difícil de imaginar entonces que el ariete tuviese buenas ofertas de grandes equipos, pero decidió bajar dos categorías, hasta Segunda RFEF. «El fútbol es el fútbol, en todas las categorías. Al final son retos y objetivos que se van marcando. Asumir un gran reto de ascender y continuar con el crecimiento», mencionó.

Una de las principales cualidades de Dani Aquino es su versatilidad. Puede jugar en varias posiciones, detrás del delantero, por las bandas o en la punta, que es donde más le gusta. Algo positivo para Germán Crespo, quien podrá usarlo en cualquier lado, según las exigencias de cada partido. «Ellos ya me conocen, y yo sé cómo es la filosofía del técnico. Los últimos años he jugado de nueve, donde en estas últimas dos temporadas he dado un gran rendimiento, y me he sentido muy cómodo», comentó el delantero universitario.

«Soy un jugador que viene a dejárselo todo por el equipo. Le debo mucho al fútbol, y voy a luchar cada cosa que me exijan, en cualquier posición. Si toca desde el campo, como si toca desde fuera, aportar mi granito de arena», dijo el delantero sobre qué versión se verá de él.

Tras la presentación de Dani Aquino, tomó la palabra Álvaro Muñoz. El director deportivo del club universitario actualizó el estado actual de la plantilla. Con las últimas incorporaciones de Juan Pontones y Juanma Bravo, solo les queda una ficha más, y esta será para el tercer delantero. «Buscamos un jugador de arriba, el tercer nueve. Queremos un jugador alto y fuerte, capaz de rematar, ganar duelos y bajar balones. Con ese fichaje daríamos por cerrada la plantilla para esta próxima temporada», explicó Álvaro Muñoz.