El Real Murcia confía en la veteranía

El perfecto equilibrio entre la experiencia y la juventud siempre ha sido uno de esos objetivos a cumplir durante la confección de una plantilla. Confiar la buena marcha de un equipo a la compatibilidad entre la veteranía y la ‘sangre fresca’ casi siempre suele dar buen resultado, y en el Real Murcia, a falta de más movimientos que terminen de dibujar lo que será el equipo de la 25-26, parecen decididos a dar galones a jugadores experimentados.

Porque de los 21 jugadores que actualmente conforman la plantilla grana, un total de 10 supera la treintena. Gazzaniga (31), Alberto González (32), Esteban Saveljich (34), Kike Cadete (31), Moyita (32), Juan Carlos Real (34), Álvaro Bustos (30), Pedro León (38), Ekain Zenitagoia (31) y Alex Schalk (32) se presentan como esas referencias que deberán marcar el camino a los más jóvenes.

Una plantilla que ahora mismo cuenta con una edad media de 29 años, la mayor en las últimas cuatro temporadas, pues nos tendríamos que remontar a la 21-22 para dar con un equipo más veterano (29,1 años). Eso sí, aún se esperan altas y bajas en el equipo dirigido por un Joseba Exteberria que ya en su presentación anunció que la idea no era tener una plantilla excesivamente larga. Trabajo tienen por delante él y Asier Goiria, a los mandos de la dirección deportiva, para que ese equilibrio entre veteranía y juventud sea una realidad.

Hasta el momento, las nuevas incorporaciones del Real Murcia afianzan esa ‘apuesta’ por la experiencia, pues cuatro de los seis fichajes superan los treinta años de edad. Y si ampliamos las miras, tan solo seis jugadores de los 21 que conforman la plantilla tienen 25 años o menos.

En la portería hay pocas dudas, pues el papel protagonista de Gazzaniga se verá complementado por un segundo guardamenta sub-23. Y en la zaga, los 34 años de Saveljich o los 32 de Alberto González deberán convivir con los 27 y 26 de los renovados Antxón Jaso y Jorge Mier, respectivamente. La defensa es precisamente una parcela en la que la juventud ha cobrado importancia en el equipo grana, con la incorporación de Cristo Romero (25), procedente del Villarreal B, y Andrés López (22), quien regresa a la Nueva Condomina tras su cesión en el Yeclano Deportivo.

Es en el centro del campo y el ataque donde se prevén los futuros refuerzos del Real Murcia, y teniendo en cuenta que a Exteberria le resulta más cómodo manejar una plantilla que no se exceda en número, sería lógico pensar que se deben dar salidas. Palmberg e Isi Gómez acompañan por ahora a los veteranos Juan Carlos Real y Moyita en una sala de máquinas que aún espera nuevos engranajes, mientras que en la delantera, la llegada de Bustos, Zenitagoia y Schalk pueden acabar mostrando la puerta de salida a Toral y Cadorini, cuya continuidad no está asegurada.

El último rugido del león

Mención aparte merece el ‘capitanísimo’, un Pedro León que a sus 38 años afronta la que será su última temporada defendiendo el escudo de su Real Murcia. El muleño, que en noviembre cumplirá los 39, está decidido a ayudar al club grana a conseguir el ansiado ascenso a Segunda División. «Lo fácil hubiera sido desistir y disfrutar de mi familia, pero creo que me hubiera arrepentido. Estoy convencido de que mi club me necesita en el terreno de juego y que con mi ayuda será más fuerte», ha afirmado el 14 recientemente. Eso sí, el muleño no tiene el puesto asegurado en el once titular, aunque el capitán estará encantado de «aportar con las mismas ganas si juega un minuto o si lo hace durante todo el choque». Su continuidad tampoco supondrá una carga económica para el club, pues percibirá el salario mínimo establecido en el convenio, unos 25.000 euros, que además será donado íntegramente a la Cantera Grana.

Ante el riesgo de ‘overbooking’ en la Nueva Condomina, el banquillo y la dirección deportiva del Real Murcia tienen aún trabajo por delante de cara a este verano para terminar de confeccionar una plantilla que consiga, por fin, el gran objetivo del regreso al fútbol profesional, y que actualmente tiene en la veteranía uno de sus pilares.