Marco Carrascal, un central sub-23 polivalente para el Cartagena

El FC Cartagena sigue dando forma a su plantilla. En este caso, para la defensa anunció ayer el fichaje de un joven jugador sub-23 que procede del Racing de Santander, Marco Carrascal, que llega en propiedad después de rescindir su contrato con los cántabros. El nuevo central albinegro, que tiene 22 años de edad, es natural de Soto de la Marina y llegó a debutar en Segunda División con los racinguistas, disputando la pasada campaña cuatro encuentros, uno de Copa del Rey, todos ellos como suplente. Sin embargo, en el filial de Segunda RFEF fue titular indiscutible, con 24 encuentros y un total de 1.953 minutos disputados. En su corta aún carrera deportiva, ha disputado más de cien partidos con el Rayo Cantabria entre Tercera y Segunda RFEF.

Carrascal, al que conoce el director general del club, Víctor Alonso, de su etapa en el Racing, puede actuar tanto como central como lateral derecho, por lo que se convierte en un buen comodín para el técnico, Javi Rey. Incluso en ocasiones ha sido utilizado como mediocentro defensivo pese a que no tiene una gran envergadura (mide 1,80 metros). Esta campaña se veía sin sitio en la primera plantilla, un hecho por el que optó por rescindir su contrato para buscar un equipo de superior categoría, que ha sido el FC Cartagena.

El cántabro llegó a las categorías inferiores del Racing en su primer año infantil tras haber jugado al fútbol sala y hacer sus primeros pinitos en el fútbol con el Marina Sport. Fue el 24 de octubre del pasado año, en un partido contra el Levante, cuando vio cumplido el sueño de debutar con la primera plantilla al salir desde el banquillo en el minuto 83.

También un delantero sub-23 como cedido

Además, el club también está cerca de cerrar la contratación de un delantero también sub-23, que vendrá en calidad de cedido. Con ellos ya tendría el Cartagena cinco fichas sub-23 y apuntaría a cerrar la plantilla con tres incorporaciones más con ficha senior.

También expresó el director deportivo, Manolo Breis, que busca «a alguien más por la banda derecha», lejos de lo que cabría esperar con Calderón y Nacho Sánchez en la plantilla. El director deportivo se sumó a las palabras de Nacho, que comentó sentirse más cómodo por la izquierda, y añadió que «Luismi Redondo puede jugar en la media punta o por la izquierda. Lo que voy buscando es más alguien por la derecha», reiteró Manolo Breis.

Larrea, Nacho y Fidalgo, convencidos de fichar por el club albinegro

Los tres de una tacada, como acostumbra el Fútbol Club Cartagena. Pablo Larrea, Nacho Sánchez y Álex Fidalgo fueron presentados ayer en sociedad después de su incorporación al equipo hace semanas. Después del entrenamiento matutino del lunes, los tres futbolistas comparecieron en la rueda de prensa del Cartagonova para mostrar sus sensaciones sobre los primeros días en el club portuario.

Pablo Larrea fue el primero en tomar la palabra. «Este es un club idóneo, donde creo que puedo mostrar mi mejor versión. En Murcia no pude porque no se dieron las circunstancias y en Algeciras el estilo de juego era más favorable para mí», comentó. El centrocampista repasó sus últimas temporadas y expresó su deseo de triunfar de albinegro. «Soy una persona muy ambiciosa. Intento dar lo mejor de mí y el objetivo aquí está claro. Eso es lo que me ha llamado a estar aquí. Tengo muchas ganas e ilusión. Ellos han hecho el esfuerzo y ahora nos toca rendir. Se está trabajando muy bien para que salgan bien las cosas», manifestó.

En su línea habló también Nacho Sánchez, quien desveló cómo se gestó su fichaje. «Estaba esperando ofertas de Segunda, pero cuando hablé con Manuel y con el mister, me transmitieron mucha confianza en mí. Eso es lo que más me convenció», dijo el atacante. El jugador, que descendió el año pasado con el Racing de Ferrol, necesita «recuperar la confianza». «El año pasado fue un año complicado en el Racing de Ferrol porque no estuvimos bien y esa confianza te la dan los partidos, los entrenamientos, y eso me hará estar más fuerte», expresó.

Por último habló el más joven de los tres, Álex Fidalgo. «Si vengo a un club como el Cartagena es para volver al fútbol profesional. Me llamaron Manolo y Rey y sé el proyecto que se va a hacer para este año. Es ambicioso y la vista está en volver a Segunda. La decisión no fue fácil, pero su confianza fue determinante», cerró.