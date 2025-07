Álvaro Bustos: "Firmaría un peor año en lo personal si acabamos consiguiendo el ascenso"

Álvaro Bustos ha sido presentado esta mañana oficialmente como jugador del Real Murcia, de la mano de un Asier Goiria que ante los medios de comunicación le ha agradecido la confianza en el proyecto grana, destacando además sus cualidades ofensivas.

El extremo izquierdo, natural de Gijón, aterriza en la Nueva Condomina tras firmar una notable temporada en la Ponferradina. Diez goles y cuatro asistencias ayudaron al equipo leonés a disputar una fase de ascenso a Segunda División que, al igual que en el caso del Real Murcia, no pudo consumarse. "Espero que sea otro año muy bueno en lo personal, y en lo colectivo poder poner esa guinda a la temporada con el ascenso que no se pudo conseguir el año pasado. Pero firmaría un peor año si el equipo acaba subiendo a Segunda División", afirma Bustos.

"Después de una buena temporada es normal que lleguen ofertas, pero el proyecto del Real Murcia me motivó especialmente, jugar en un estadio como la Nueva Condomina ante una afición como esta, es lo que me llena y por lo que elegido venir aquí. A lo largo de mi carrera he jugado en sitios muy exigentes, con afición y entorno que te exigen mucho. El Real Murcia era una oportunidad que no quería dejar pasar, y estoy seguro de que va a salir bien", añade el extremo.

El gijonense se describe como un un jugador con experiencia dentro de la categoría, dinámico y con gol, "que puede ofrecer amplitud por banda y buen pie", y que también puede aportar mucha intensidad y trabajo para el equipo. Y es que su rol en los planes de Exteberria le genera confianza, pues "el entrenador le da mucha importancia a los extremos, quiere que tengamos mucha llegada y que le demos amplitud al juego, y yo me siento muy identificado con eso, así que creo que es un sistema de juego que me viene como anillo al dedo".

Su adaptación a la capital del Segura se le está haciendo muy fácil al extremo, tal y como él mismo afirma, pues "ya conocía a gente de este vestuario, como es el caso de Alberto González. Es un grupo que ya está formado, y eso hace que la gente que llega nueva se adapte más rápido. Estamos cogiendo ese ritmo que se busca en pretemporada. El objetivo es llegar de la mejor forma y conociéndonos lo máximo posible entre nosotros al primer partido de liga".

Álvaro Bustos lo tiene muy claro: "Esta temporada es un capítulo aparte. Obviamente fue complicado el desenlace del año pasado, pero hay que pasar página", concluyó el extremo en su presentación.