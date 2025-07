"Estoy en el Real Murcia al 100% y creo que tengo el respaldo total del club"

Juan Carlos Real Ruiz (A Coruña, 15 de marzo de 1991) fue el fichaje de campanillas del Real Murcia la temporada pasada. Llegaba procedente del FC Cartagena, desde el fútbol profesional, para liderar el proyecto grana que buscaba el ascenso. Tras una temporada donde no se consiguió el objetivo, el gallego nos reconoce que tenía muchas ganas de volver a entrenar tras las vacaciones y disipó todas las dudas sobre su futuro. Quiere quedarse en el Real Murcia y quiere ascender con el club grana.

¿Qué tal te encuentras mentalmente y físicamente en estos primeros días de entrenamiento?

Bien, mentalmente con muchas ganas, ya después del parón de verano. Este verano ha sido un pelín más largo porque la liga empieza más tarde, así que como todos en general, con muchas ganas. Físicamente, arrancando todavía, cuesta un poquito, pero bien, a tope.

Llevas ya varias pretemporadas a tu espalda, ¿es diferente la ilusión?

No, ilusión máxima. De hecho, te digo, se me ha estado haciendo largo el verano. Ya había ganas de arrancar y, bueno, pues lo vas conociendo más también. Mismas ganas e ilusión que siempre y consciente de que físicamente sabes que te tienes que poner a tope como todos los veranos.

¿Qué tal con el nuevo entrenador? ¿Has podido hablar ya con Etxeberria en privado?

Sí, bien. De momento, las sensaciones son buenas. Ya lo conocía de mi etapa en Tenerife y, bueno, pues de momento, la verdad, que todo muy bien.

¿Te ha pedido algo en concreto en estas primeras semanas?

No, ha hablado, bueno, en general así un poco con todos, más por grupos que individual, pero, bueno, trabajando un poco la idea que tiene y de momento van seis, siete entrenos y todavía aclimatándonos.

¿Su forma de jugar te beneficia?

Sí, bueno. Cada entrenador tiene su librillo e intentas adaptarte. Siempre habrá alguna circunstancia diferente, pero, bueno, sí. Es un fútbol muy rápido, de circular de lado a lado, con mucha presencia ofensiva y la verdad que de momento bien.

¿Esperas un cambio grande respecto a lo que se vio con Fran Fernández?

Bueno, respecto a la pretemporada no puedo opinar porque yo llegué ya para empezar la Liga. La pretemporada la hice con el Cartagena. Te puedo decir que esta con Joseba es muy diferente a las que se vivían antes. Ya se toca balón desde el principio y hace años el balón aparecía unos días más tarde.

¿Has pensado mucho durante el verano en la decepción de no conseguir el ascenso?

Sí, sí, la verdad que sí. Choca porque primero recuerdo la ilusión que había y el recibimiento al autobús que hubo. Yo he vivido cosas muy bonitas en otros clubes, incluso ascensos a Primera División. Soy de Coruña y lo viví con el Depor, también una ciudad que está muy volcada con el club. Pero lo de ese día… no sé si muchos de este equipo viviremos algo parecido. Entonces, esa imagen del recibimiento choca con la imagen del final de decepción de saber que había terminado. Fue duro ese momento y también los días siguientes porque creo que esperábamos dar otro pasito más y poder aspirar a conseguirlo. Personalmente, desde el día siguiente que me levanté por la mañana, mi cabeza ya pensaba en empezar ahora este año para volver a intentarlo otra vez.

Has confirmado prácticamente la siguiente pregunta. ¿Te quieres quedar en el Real Murcia?

Sí, yo personalmente estoy muy contento aquí y mi cabeza está enfocada en eso. Nadie me ha dicho nada, creo que tengo el respaldo total del club y estoy aquí al cien por cien.

El hecho de no ascender, ¿hace que la losa sobre todos los del club este año sea mayor? ¿Cómo hay que gestionar esa ilusión para que no sea contraproducente?

Bueno, ilusión está bien que haya siempre. Han pasado ya unas semanas de la decepción y ya se han limpiado las cabezas. La ilusión es mayor todavía, las ganas son todavía más y el club pondrá más todavía de lo que pueda para intentar conseguirlo. Luego habrá momentos diferentes en la temporada, unos mejores y otros peores. Tenemos la experiencia del año pasado de haber quedado segundos, de lo que nos costó llegar hasta ahí, de jugar un play off y creo que para la gente, aunque evidentemente no se consiguió el objetivo que era ascender, lo que se vivió sobre todo el día del Nástic y, por ejemplo, contra el Ceuta, es positivo porque la afición ha crecido en la última temporada.

¿Tienes claros los rivales al primer puesto?

No, todavía es pronto, con el mercado abierto, plantillas que se tienen que cerrar; nosotros tenemos que ir a lo nuestro, que todavía ni hemos empezado a competir. En los amistosos tenemos que buscar nuestro mejor nivel y eso lleva su tiempo. Miramos a nosotros mismos y estamos aquí convencidos de que vamos a ser un gran equipo.

Este año hay derbi regional, que aquí se vive intensamente y, además, en tu caso entiendo que va a ser especial por haber jugador en el Cartagena.

Sí, hombre, estos partidos así son bonitos, ¿no?, por la gente, cada uno tirando por lo suyo. Y bueno, es bonito, está claro que en mi caso, que vengo del Cartagena también, pero, bueno, se lleva con naturalidad. Con la ilusión de ser un partido bonito y que para la gente, pues, también sea algo bonito de disfrutar, que hacía unos años que no se disfrutaba.

Te pregunto por Pedro León, por el capitán, que ha decidido renovar y, encima, ha tenido el detalle de que va a donar su salario, ¿qué nos puedes decir de él? ¿Qué aporta en el vestuario?

Sí, nada, bueno, todo lo que te diga de él es poco, la verdad. Para el vestuario, incluso para mí, que, bueno, no tengo 20 años ya, pero es un referente para todos. Aporta muchísimo, tanto dentro como fuera, y es un ejemplo para todo; es fundamental tenerlo para el día a día, para los momentos buenos, por supuesto, pero para los malos también, para saber gestionarlos como grupo. Es una alegría que haya renovado y que esté en la plantilla otro año más.

El año pasado, tanto él como tú erais las grandes referencias del equipo. ¿Ahora que se han fichado jugadores también que pueden asumir ese papel (Ekain, Moyita, Bustos, Schalk) os puede beneficiar?

Sí, claro. Hay que intentar ajustar para que seamos mejor plantilla y creo que es lo que se está haciendo. La gente que está viniendo es de un grandísimo nivel y lo importante es que el equipo funcione. Todos encantados de que se aumente el nivel porque nos va a beneficiar.

Y ya para terminar, tras la decepción y con la carrera que ya llevas, ¿qué supondría el ascenso con el Real Murcia para tu trayectoria? Imagino que lo has tenido que visualizar.

Sin duda. Desde el momento en el que pisé este club, que firmé el año pasado, vine porque había una ambición tremenda y mi ilusión era altísima. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí sería brutal, ¿no? No sé ni cómo describírtelo. Estoy motivado al 100% para aportar para que eso pase, por lo que representa este club y por toda la gente que tiene detrás. La ilusión es máxima, el trabajo va a ser máximo y con muchísimas ganas de que acabe el año bien.