Carlos Alcaraz, el ‘top 10’ con más partidos en sus piernas

Las temporadas de tenis son largas y de un alto nivel de exigencia. Y más para tenistas como Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, que suelen llegar a las finales de cada uno de los torneos donde su nombre aparece entre los inscritos. Por ello, ambos han renunciado a estar esta semana en el Masters 1000 de Canadá. La decisión del murciano está más que justificada: lleva ya jugados 54 partidos, tres más que a estas alturas de la temporada 2023, la más cargada de su carrera profesional, y que acabó con 77 en sus piernas pese a que se perdió el Open de Australia por lesión. Logró seis títulos con un balance de 65 victorias y 12 derrotas (84,4% de efectividad).

En la actual campaña, Alcaraz, que ya ha comenzado a entrenar en pista dura en La Manga Club de cara a su regreso al circuito en el Masters 1000 de Cincinnati, que se jugará del 7 al 18 de agosto, ha disputado 54 partidos con 48 victorias y solo 6 derrotas (88% de efectividad). Por ello, de continuar en esta línea, acabaría el año con más de 80 partidos. De ahí la necesidad de parar y tener unos días de vacaciones, que pasó en la costa gaditana, antes de afrontar la segunda gira estadounidense del año, que tiene su plato fuerte en el Open de Estados Unidos, el último Grand Slam del año, que arrancará el 24 de agosto y concluirá el 7 de septiembre. Sinner, pese a que se tiró tres meses sin competir y solo lleva 29 partidos de competición, también tomó la misma decisión de no estar en Toronto para tomarse un respiro después de ganar al de El Palmar la final de Wimbledon.

Once torneos disputados

En solo cuatro torneos de los once torneos que ya ha disputado en 2025, no ha estado en la final Carlos Alcaraz. Y en solo uno no ganó el título, precisamente el último que disputó. Se quedó en cuartos de final en Australia, la misma ronda donde cayó en Doha, para después ‘bajarse’ en semifinales de Indian Wells y despedirse a las primeras de cambio en Miami. Por ello, el pupilo de Juan Carlos Ferrero es el ‘top 10’ con más carga de encuentros en la presente temporada. El segundo en ese ranking es el alemán Alexander Zverev, que lleva 49 (35 victorias y 14 derrotas), mientras que el tercero es el estadounidense Taylor Fritz, con 42 (30-12). El resto no superan los cuarenta encuentros. Andrey Rublev, diez de la ATP, está con 39; Ben Shelton y Jack Draper, con 38; con 36 aparece Holger Rune; el serbio Novak Djokovic está con 35; y el italiano Lorenzo Musetti, con 34. El último es Jannik Sinner, con 29 y con una temporada mucho más corta, pero con dos Grand Slam ya en su palmarés, el Open de Australia y Wimbledon.

Líder de la ‘Carrera a Turín’

La ‘Carrera a Turín’, que es la clasificación que tiene en cuenta solo los puntos logrados durante el año, está liderada con una diferencia de 1.540 puntos por el murciano. Carlos Alcaraz tiene 7.540 por 6.000 de Jannik Sinner. En tercer lugar aparece el incombustible Novak Djokovic, con 3.380, mientras que cuarto es Zverev (3.280). Draper (2.940), Musetti (2.610), Fritz (2.565) y Shelton (2.410) completan los ocho tenistas que en estos momentos tienen plaza para las Finales ATP de Turín. Pero De Minaur (2.365) y Casper Ruud (2.125) tienen opciones intactas cuando aún quedan muchos puntos por disputar este año.

Solo defiende 60 puntos

Ahora llegan dos torneos clave donde debe estrechar el margen de ventaja que le lleva Jannik Sinner en el ranking ATP. El italiano está con 12.030 por 8.600 de Alcaraz. Es decir, que cuenta con una renta importante de 3.430. Pero en la próxima gira estadounidense puede cambiar bastante la situación. El número 1 defiende 3.000 puntos, puesto que en 2024 ganó tanto en Cincinnati como en el US Open. Alcaraz, que el año pasado llegaba a la misma tras perder la final de los Juegos Olímpicos de París, solo defiende 60, por lo que su margen es muy amplio. Y dependerá mucho de lo que pase en estos dos torneos para poder hacer cábalas hasta final de temporada.

Si el murciano, que ya ganó en Nueva York en 2022, es capaz de borrar el mal 2024 en esta fase del curso, llegaría al sprint final con opciones de poder desbancar a un Sinner que no ha soltado ese puesto desde que lo alcanzó por primera vez en junio del pasado año. En la actualidad suma ya 59 semanas como líder mundial por las 36 que estuvo el de El Palmar en dos etapas diferentes.