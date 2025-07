El Alhama ElPozo, con seis fichajes y quince renovaciones

El Alhama ElPozo, que en la temporada 2025-2026 militará por segunda vez en su historia en la máxima categoría del fútbol femenino español, ya ha empezado a trabajar en las instalaciones del Complejo Bajo Guadalentín. El equipo alhameño lo componen en la actualidad quince jugadores renovadas y seis incorporaciones. Al frente de la dirección técnica, pese a que oficialmente aún no se ha realizado el anuncio, estará Jovi García, hasta la fecha segundo entrenador, según desveló la directora deportiva, Tamara García, en Onda Regional.

El club azulón, que esta campaña va a jugar sus partidos oficiales en el lorquino estadio Artés Carrasco debido a que el José Kubala no reúne las condiciones mínimas para la Liga F, ya ha cerrado los partidos de pretemporada. El primero lo disputará en Pinatar Arena el seis de agosto, a las once de la mañana, ante el Midwall. El segundo será el martes 12 de agosto, a las once de la mañana, en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta ante el Fundación Albacete. El tercero será el jueves 14 de agosto en el campo José Kubala ante el Villarreal, a las 19:30, con el Trofeo Villa de Alhama en juego.

El 20 de agosto, a las 10:30, en Pinatar Arena, se medirá al equipo inglés del Brighton Hove Albion. El plato fuerte de la pretemporada será ante el Valencia. El choque servirá para la presentación oficial del Alhama ElPozo. Se jugará el sábado 23 de agosto a las 19:30 en el Artés Carrasco con el Trofeo Ciudad del Sol en juego.

La liga F empezará el último fin de semana de agosto. El Alhama El Pozo se medirá al FC Barcelona en tierras catalanas. La segunda jornada también será fuera de casa. Se medirá al Levante. El debut en casa será ante el Granada.

En total son quince las jugadoras que van a seguir la próxima campaña con el equipo alhameño y que lograron el ascenso. Judith, Kuki, Raquel Pinel, Alba Santamaria, Astrid, Estefa, Ana, Belén, Nuria, Yannel, Elena, Patri, Carla, Mariana y Vega han renovado sus compromisos.

Además, han llegado la guardameta paraguaya Sol Belotto, la centrocampista panameña Aldrith Quintero, la joven delantera cántabra Marta Gestera, la defensa navarra Aitana Zumárraga, la defensa internacional chilena Chavi Toro y y la delantera madrileña Yiyi, quien la pasada campaña fue la máxima goleadora de Osasuna.