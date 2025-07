Jorge Díaz Escudero pone fin a una carrera de más de 20 años en el arbitraje

Comenzó a los 15 años tras ver un cartel en su instituto e inició su camino en el fútbol base, compaginándolo inicialmente con su etapa como jugador. Con una progresión constante, pasó por categorías como Preferente, Tercera, Segunda B y Primera RFEF, además de actuar como cuarto árbitro en partidos de Primera y Segunda División, incluyendo clásicos como el Real Madrid–Atlético o el Sevilla–Betis. «Ví un cartel en el instituto que decía: ‘Hazte árbitro’. Llamamos a la delegación de Yecla y comenzamos a asistir a las clases los viernes. Así empezó todo», recuerda Jorge.

Su último partido fue el 24 de mayo en Sevilla, entre el Sevilla Atlético y el Alcorcón, donde recibió un emotivo homenaje con pasillo de jugadores y camisetas dedicadas. Ese día fue muy especial para él porque “pude elegir a los compañeros que me acompañaron ese día. Vinieron mi familia y amigos y fue muy emotivo. Me hicieron un pasillo los jugadores de ambos equipos y me regalaron una camiseta dedicada de cada equipo. Fue un momento muy bonito que no olvidaré”. Jorge agradeció el apoyo de su familia, pareja y compañeros, y animó a los nuevos árbitros a trabajar con ilusión y esfuerzo, recordando que "los sueños se pueden cumplir".