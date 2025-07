Joseba Etxeberria se estrena con el Murcia

Se acabó la espera. Desde el pasado 7 de junio, cuando se esfumaba la ilusión del ascenso en la derrota ante el Nàstic de Tarragona, el Real Murcia no disputaba ningún encuentro. Hoy a las 10:00 en Pinatar Arena frente al Albacete, en el primer amistoso de pretemporada, volverá a jugar un encuentro el conjunto pimentonero. El foco de esta preparación está en el fin de semana del 31 de agosto, que es cuando arrancará la Primera Federación.

El choque tiene varios atractivos, ya que, además de ser el primer partido de la era Joseba Etxeberria, un técnico que ha causado una gran ilusión y expectación en el murcianismo, también es el encuentro, de todos los del Real Murcia, que será ante el rival de más envergadura.

Con menos de dos semanas de entrenamientos en las piernas de los jugadores y una plantilla que, aunque sí que tiene la base ya formada, necesita varios refuerzos para estar terminada, es evidente que no se van a sacar conclusiones en cuanto a estilo de juego, pero sí que puede ser interesante ver si hay jugadores que empiezan a estar descartados. Hay cinco jugadores que, por unas cosas u otras, no tienen nada claro formar parte de la plantilla definitiva cuando se cierre el mercado. Entre ellos, el caso más polémico es el de Antonio Toral, ya que la joven promesa grana ha mostrado su interés en marcharse, pero el club no se lo está poniendo fácil. Los defensas Kike Cadete y Andrés López, que no cuentan en principio para el proyecto, veremos si tienen minutos hoy. Los otros dos son los atacantes Matheus Cadorini y Pedro Benito, que, por una simple cuestión numérica, no caben todos los de arriba, porque se sigue buscando un ‘9’ titular.

Enfrente tendrá a un rival que podrá calibrar en qué punto de la preparación física está el conjunto grana. El Albacete arrancará su competición dos semanas antes que los murcianistas y ya ha disputado dos amistosos de pretemporada. En los dos choques, ante Al-Rayyan y Andorra, consiguió la victoria y por el mismo resultado, 2-0. Frente al Real Murcia tendrá su tercer test, que le servirá para ir ajustando.

Moyita, presentado

Uno de los jugadores que saltará al verde del Pinatar Arena hoy es Sergio Dueñas Ruiz (Osuna, 11 de septiembre de 1992), más conocido por Moyita. Sin duda, uno de los fichajes más interesantes del Real Murcia para esta temporada y, por supuesto, uno de los llamados a liderar el proyecto grana. El centrocampista sevillano fue presentado ayer en Nueva Condomina y reconoció que cuando lo llamó el conjunto murcianista no dudó: «Tuve más ofertas, pero cuando se puso en contacto con el Real Murcia sabía que tenía que terminar aquí». Sobre el objetivo del ascenso, no dudó ni un instante el volante sevillano: «Todo el mundo sabe cuando viene al Real Murcia a lo que viene», explicaba un jugador que llega procedente del Castellón, que pasó por el Cartagena y el UCAM Murcia y que afronta con mucha ilusión su etapa ahora en el Real Murcia.

Sobre Joseba Etxeberria, el nuevo jugador grana ha dado una pincelada de lo que le gusta al vasco: «Intensidad y presión alta. Le gusta el trato de balón, pero sobre todo la intensidad, que es lo que requiere el fútbol hoy en día», concluyó Moyita.

Flakus, a un paso del Atlético de Madrid

David Flakus es el objetivo número uno del Real Murcia para el puesto de delantero centro, o era, porque el cuadro pimentonero es consciente de que el ansiado retorno del delantero esloveno internacional sub21 se ha vuelto imposible. Entre sus rivales por hacerse con sus servicios, el que lo ha convencido es el Atlético de Madrid para su filial.

David Flakus desde hace semanas ya se le había relacionado con el cuadro colchonero, entre otras opciones, incluso del extranjero, y en las últimas horas se han intensificado los contactos y ya hay un acuerdo entre los clubes. Ya contamos ayer en esta redacción que el cuadro grana había activado otras opciones para el puesto de delantero centro, viendo que lo de Flakus se estaba complicando y no se va a hipotecar la planificación en ningún jugador. El que sí puede terminar llegando al conjunto pimentonero es su compatriota Zan Jevsenak, también internacional sub-21 por Eslovenia. Es un mediocentro, que puede jugar de central y que pertenece al Pisa, equipo italiano, y por el que el Real Murcia suspira desde hace semanas.