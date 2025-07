El FC Cartagena completa su medular

Las oficinas del Cartagonova echan humo y las novedades se siguen sucediendo en este mes de julio. Cuando no es un fichaje, es una presentación. Lo que era un auténtico solar hace escasamente tres semanas, ya es un equipo que está cogiendo forma y varias posiciones se empiezan a completar. Una de ellas es la de centrocampistas

Víctor Moya Martínez (Jacarilla, 10 de junio de 1997), más conocido por Chuca, es el último refuerzo del Cartagena. El centrocampista llega a la ciudad trimilenaria procedente de Unionistas de Salamanca.

Es el tercer jugador que firma el conjunto portuario que llega desde el conjunto de accionariado popular, tras Iván Martínez e Imanol Baz. En el cuadro salmantino disputó la pasada temporada 14 partidos y consiguió anotar un gol.

El centrocampista de 28 años se incorpora a la disciplina que dirige Javi Rey para aportar trabajo, excelente trato de balón y sobre todo polivalencia. El futbolista alicantino puede ejercer funciones de director de orquesta y aportar creatividad en el juego, pero también puede ocupar posiciones más adelantadas y ofrecer dinamismo y asociación en los metros finales a sus compañeros.

Chuca fue la joya de la corona de la cantera del Villarreal, donde estuvo ocho temporadas antes de debutar con el primer equipo en la campaña 2017-2018. No tuvo continuidad en el club que lo formó, ya que solo pudo jugar cuatro partidos de liga y dos encuentros de Europa League. De ahí se marchó cedido al Elche. Su camino, tras estar en los dos equipos de la comunidad valenciana, lo continuó en Polonia. Concretamente firmó en el Wisla de Cracovia en el que permaneció durante dos temporadas. De ahí se marchó al Miedz Legnica, también polaco, pero un club más modesto. Tras su paso por Polonia, su carrera discurrió por Galicia, al marcharse cedido un año al Racing de Ferrol y, finalmente, el curso pasado firmó también en forma de cesión en Unionistas.

Tras quedarse libre el Cartagena ha sido el equipo que ha sabido convencer a este trotamundos del fútbol que busca en la ciudad portuaria relanzar su carrera y tratar de retornar al fútbol profesional.

Flakus no llegará al Cartagena

De tres en tres se están presentando los futbolistas del Cartagena. Ayer fue el turno de Iván Martínez, Dani Perejón y Carlos Calderón, que pasaron por la sala de prensa del Cartagonova para decir sus primeras palabras como albinegros. Junto a ellos, Manolo Sánchez Breis, director deportivo de la entidad, que volvió a responder a las preguntas de la prensa y dejó titulares interesantes.

La respuesta más llamativa, además de volver a recalcar que no hay ningún tipo de problema con la inscripción del equipo en Primera Federación, es la confirmación por parte del máximo responsable deportivo del club albinegro de que Flakus no entra en sus planes. El delantero esloveno, que brilló la pasada temporada con el Real Murcia y por el que el club grana suspira, no tiene al Cartagena como un rival en su fichaje.

Breis reflexionó sobre el descenso de la pasada temporada y si puede servir como un punto de inflexión en el club para poder reciclarse. También confirmó que los jugadores están muy interesados en recalar en el cuadro albinegro porque ven al Cartagena como un referente en la categoría y esto era algo que no ocurría en Segunda División al ser el cuadro portuario uno de los proyectos más modestos en la división de plata..