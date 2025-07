Ter Stegen anuncia que se opera de la espalda y dice que estará tres meses de baja

Marc-André Ter Stegen ha anunciado a través de sus redes sociales de que se va a operar de su espalda. Se esperaba desde hace días a que el portero alemán tomara una decisión con amplias repercusiones deportivas e institucionales. Lo inaudito es que el propio cancerbero anuncie el periodo que estará de baja, unos tres meses, dice, lo cual no desbloquea la incógnita sobre la inscripción de Joan Garcia, llamado a ser el cancerbero titular en la segunda etapa de Hansi Flick.

Ter Stegen mantiene un salario elevado que incomoda sin disimulo a los dirigentes del FC Barcelona, que presionan desde hace semanas para su salida. Con la operación, la venta o la cesión se hace imposible, pero a la vez, con los tres meses de baja, prolonga la incertidumbre en el club, aún sin Fair Play Financiero, para registrar al exportero del Espanyol. El trimestre no llega hasta diciembre, cuando comienza el mercado de invierno. Una verdadera faena para la entidad, que no puede usar el 80% de la ficha del alemán con otro jugador, o sea, Joan Garcia.

"Llevo con gran orgullo los colores y la camiseta del FC Barcelona, ya sea en el campo o fuera del terreno de juego, tanto en los momentos de éxito como en los difíciles. Hoy es un día difícil para mí a nivel personal", ha empezado explicando Ter Stegen en su misiva a los aficionados barcelonistas, publicada en catalán, castellano e inglés.

"Físicamente y atléticamente me siento en muy buena forma, aunque lamentablemente no estoy libre de dolor. Tras conversaciones intensivas con el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos, la vía más rápida y segura para recuperarme por completo es una intervención quirúrgica en la espalda".

Quinta operación

Esta será la quinta operación para Ter Stegen en cinco años, tres en la rodilla y dos en la espalda. "Después de mi última operación de la espalda ya volví a los terrenos de juego tras 66 días, casi 2 meses; esta vez, los médicos creen que serán necesarios unos tres meses por precaución, para no correr riesgos", ha explicado.

Joan Garcia, en el entrenamiento de este jueves en la Ciutat Esportiva. / Jordi Otix

"A nivel emocional, me duele mucho no poder apoyar al equipo durante este tiempo, pero por suerte la rehabilitación es llevadera y el camino de regreso está marcado". Termina el germano con un mensaje de esperanza: "No os preocupéis, volveré!", dice enfáticamente.

Cabe recordar que el club deseaba fervientemente liberar masa salarial con la salida del alemán para poder inscribir no solo a Joan Garcia, sino también a Wojciech Szczesny, renovado por dos temporadas, y a Marcus Rashford. En las cuentas ideales del FC Barcelona, conseguía los 100 millones de los asientos VIP del nuevo Camp Nou y la marcha de Ter Stegen. De momento, ni una cosa ni la otra. La incertidumbre continúa en el Barça de Joan Laporta.

Suscríbete para seguir leyendo