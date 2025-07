Un mínimo de seis jugadores más llegarán para apuntalar el Cartagena

Fue de los últimos en arrancar, por lo menos en cuanto se refiere a anuncios públicos, pero el Cartagena está siendo de los clubes más activos en el mes de julio en cuanto a confección de la plantilla. El hecho de tan solo renovar a dos futbolistas del curso pasado obliga a formar una plantilla prácticamente entera.

Javi Rey, técnico albinegro, ya dispone de más de la mitad de la plantilla que finalmente tendrá a su cargo. Ahora mismo son 14 los futbolistas del primer equipo, gracias a que Nacho y Ortuño se mantienen del curso pasado y ya se han realizado doce incorporaciones. Queda mucho trabajo por delante, porque la sensación es que las piezas que faltan por cubrir deben ser, en su gran mayoría, de jugadores que deben marcar las diferencias.

En estos momentos, el Cartagena dispone de los tres guardametas, Lucho García, Iván Martínez y Jhafets, este último que está por concretar si dispondrá de ficha del primer equipo o del filial. El trabajo en esa línea del campo lo solventó la dirección deportiva a primeros del mes de julio. En defensa ya se cuenta con cinco hombres y se esperan al menos dos incorporaciones más. Dani Perejón es el único lateral derecho, Nacho el único lateral izquierdo y ya se cuenta con tres centrales, como son Fran Vélez, Rubén Serrano e Imanol Baz. En la medular se busca al menos un mediocentro que acompañe a Pablo Larrea, Álex Fidalgo y Edgar Alcañiz, mientras que en posiciones más adelantadas ya se cuenta con Luismi Redondo, Carlos Calderón y Nacho Sánchez. En la posición de delantero centro puro solo está en estos momentos Alfredo Ortuño.

Con este panorama son evidentes las carencias de las que dispone todavía el equipo. La más llamativa es la falta de un goleador contrastado que acompañe en la labor de perforar redes rivales a Alfredo Ortuño. El yeclano, tras su floja campaña en Segunda División, ve este curso como una oportunidad de resarcirse, pero ahí falta pólvora. Breis apuntó que hará falta al menos un extremo y un delantero, pero no es descabellado pensar en que se firmen dos delanteros más, además del jugador de banda. En la disección de lo que necesita el equipo, Breis también apuntó la necesidad de incorporar a un central, para completar la terna de cuatro, uno o dos mediocentros y también un lateral zurdo, este último con la intención de que sea sub-23, que llegue cedido y que le intente pelear el puesto a Nacho Martínez.

Buenas sensaciones con Lillo

El lateral derecho no es una prioridad en la dirección deportiva del Cartagena y es que en los primeros entrenamientos Lillo Castellano está convenciendo a compañeros y sobre todo al cuerpo técnico de que está más que preparado. Su experiencia, gracias a su larga trayectoria, unido a que está demostrando que sus 36 años es solo un número está haciendo que la opción de que se le haga ficha la están sopesando con fuerza. Con el otro jugador a prueba, Arturo Molina, también hay buenas sensaciones, porque el primer paso de confirmar que la lesión es historia ya se ha dado.

Negociaciones abiertas

Manolo Sánchez Breis confirmó que son varias las negociaciones con diferentes jugadores las que tiene abiertas en estos momentos. Aclaró el director deportivo de la entidad albinegra que se puede cerrar en las próximas horas alguna de ellas, pero se mostró cauto porque hasta que no se firma no se puede asegurar nada. Entre ellas no está la opción de Fran Sol, el delantero que está siendo de los jugadores más codiciados en este mercado por su buen hacer en AEK Larnaca, fue ofrecido al Cartagena hace tres semanas, pero ahora mismo no entra en los planes de la dirección deportiva que busca otro perfil para la posición delantero centro.