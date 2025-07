Higinio mete en un lío a Felipe Moreno

Llevábamos más de un año escuchando a Felipe Moreno lamentar que él era el principal perjudicado del Plan de Reestructuración impulsado por el Real Murcia y homologado por el Juzgado de lo Mercantil en mayo de 2024. En cada una de sus intervenciones defendía lo mismo. Pero ya no podrá seguir manteniendo la historia. Porque la historia se le ha venido abajo después de conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional. Una sentencia que le quita el papel de víctima para colocarle el cartel de beneficiado. Hasta el punto de considerar que creó un crédito artificial de 4 millones de euros para convertirse en acreedor y votar a favor de su propio Plan, pese a «no hacer ningún sacrificio», escapando de la quita, como ya publicó este diario hace más de un año.

«Resulta llamativo», dicen los magistrados de la sala 4, que Felipe Moreno «convierta la totalidad de su crédito de forma inmediata en capital social, porque de esta manera no se somete a quitas ni esperas», añadiendo que «no sufre ningún sacrificio que, de nuevo, recae en los acreedores que votan en contra».

Y no acaba ahí la crítica a la actuación de los responsables del Real Murcia. Además de dejarles claro que no pueden reclamar nada cuando su crédito se ha convertido en acciones, les acusa de actuar «en beneficio del socio mayoritario», en este caso Felipe Moreno, a costa de los acreedores ordinarios «que soportan todo el sacrificio del plan», al ser castigados a una quita del 95% y a una espera de tres años.

«Estos términos de un Plan de Reestructuración no son conformes con el espíritu de la norma. El hecho de que unas clases puedan arrastrar a otras no permite al deudor apoyarse en el crédito público de forma exclusiva o satisfacer íntegramente una clase artificialmente para lograr el voto favorable y con ello imponer el Plan y todo el sacrificio del Plan a unos pocos acreedores, que no tendrán manera de defenderse, pues ni el voto en contra evita la aprobación del Plan», indica la sentencia a la que ha tenido acceso esta redacción y que es firme.

La hora de los sacrificios

No lo pueden dejar más claro los magistrados de la Audiencia Provincial en una sentencia que tendrá graves consecuencias económicas para un Felipe Moreno que de no hacer ningún sacrificio puede pasar a perder mucho dinero en un nuevo Plan. Y es que ahora mismo, pese a que en Nueva Condomina guardan silencio y hacen como que no ha pasado nada, el máximo accionista del club grana se ha metido en un auténtico lío, o mejor dicho, le ha metido en un lío Higinio Pérez, su abogado en este proceso concursal.

Off de record insisten en el Real Murcia en que no pasa nada. El Plan tumbado se sustituye con un nuevo Plan. El problema es que la sentencia de la Audiencia Provincial deja claro que un Plan de Reestructuración no es una barra libre, en la que el deudor ejecuta a su antojo, por lo que le tocará a Felipe Moreno hacer sacrificios, y esos sacrificios supondrán varios millones de euros.

Varios millones a la basura

Puede insistir el Real Murcia en la quita del 95%, lo que dejaría la deuda privada en alrededor de 1,5 millones de euros -teniendo en cuenta que LaLiga cobra un millón al ser tratada de forma privilegiada por los granas, pero lo que se ahorrará Felipe Moreno en pagar a los acreedores lo perderá personalmente, unas pérdidas que pueden acercarse a los 10 millones.

Y es que, después del tremendo pescozón recibido por parte de la Audiencia Provincial, Felipe Moreno ya no tendrá ninguna fórmula, por lo menos legal, para salvar el 100% de su crédito. Tendrá que ir de cabeza a la quita, y si se insiste en que esas pérdidas sean del 95%, Felipe Moreno solo podrá mantener el 5% de los créditos que en los últimos meses haya puesto en el club, créditos que, teniendo en cuenta solo el dinero invertido para pagar a las administraciones públicas -6 millones a Hacienda, más de dos a la Seguridad Social y cerca de uno al Ayuntamiento-, podrían superar los 12 millones.

Doce millones que deberán ser sometidos a la quita, con las enormes consecuencias económicas que eso tendrá para el dueño del club, que apenas podrá convertir el 5% de ese dinero en acciones, apenas sumando capital.

Quitas más justas

Pero si Felipe Moreno no quiere asumir tanto sacrificio él mismo, la solución no le será mucho más beneficiosa, y es que Higinio Pérez le ha condenado a un callejón sin salida. Para no perder prácticamente todo su crédito, el presidente del Real Murcia puede ser más generoso con los acreedores ordinarios.

Siguiendo los pasos del acuerdo con LaLiga, a la que pagarán un 43% de la deuda, desde Nueva Condomina pueden sentarse con los acreedores y ofrecerles unas condiciones similares para no generar de nuevo desigualdad dentro de una misma clase. Por ejemplo, quitas del 57%, lo que sería mucho más justo y no les condenaría a asumir todos los sacrificios.

Esta opción no golpearía tan fuerte a Felipe Moreno en cuanto a sus propios créditos, sin embargo le obligaría a rascarse el bolsillo, pagando unos 5 millones a los acreedores, una cifra que rompe los planes iniciales del cordobés, dispuesto a hacer un esfuerzo cero con la deuda privada.

Sin paraguas judicial: cualquier acreedor puede pedir el concurso necesario

La anulación del Plan de Reestructuración devuelve al club grana a una situación de lo más delicada, algo que ya ocurrió en enero de 2024 y que puso en claros aprietos judiciales a la entidad. Y es que una vez más, sin paraguas judicial al estar fuera del concurso de acreedores y al quedar sin validez la homologación del Plan de Reestructuración, el Real Murcia queda en manos de los acreedores. Porque ahora mismo los acreedores, ya sea de forma individual o de forma conjunta, pueden acudir al Juzgado de lo Mercantil y pedir el concurso necesario. Dada la situación de insolvencia del club, reconocida por sus propios abogados concursales, cualquier acreedor puede tomar la iniciativa y pedir que el Real Murcia entre en concurso, una forma de proteger sus créditos.Ya a principios de 2024, en otro error de cálculo de los abogados del club a la hora de presentar el Plan en el Mercantil, el Real Murcia quedó en esta situación de desamparo, teniendo que sacar la chequera para frenar el amago de uno de los acreedores, dispuesto a pedir el concurso necesario.