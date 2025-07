Breis confirma que Flakus no es objetivo del Cartagena

De tres en tres se están presentando los futbolistas del Cartagena. Ha sido el turno de Iván Martínez, Dani Perejón y Carlos Calderón, que han pasado por la sala de prensa del Cartagonova para decir sus primeras palabras como albinegros. Junto a ellos, Manolo Sánchez Breis, director deportivo de la entidad, que volvió a responder a las preguntas de la prensa y dejó titulares interesantes.

La respuesta más llamativa, además de volver a recalcar que no hay ningún tipo de problema con la inscripción del equipo en Primera Federación, es la confirmación por parte del máximo responsable deportivo del club albinegro de que Flakus no entra en sus planes. El delantero esloveno, que brilló la pasada temporada con el Real Murcia y por el que el club grana suspira, no tiene al Cartagena como un rival en su contratación.

Breis mostró su confianza en Ortuño, al que ve marcando de 15 a 20 goles, y también reflexionó sobre el descenso de la pasada temporada y si puede servir como un punto de inflexión en el club para poder reciclarse. También confirmó que los jugadores están muy interesados en recalar en el cuadro albinegro porque ven al Cartagena como un referente en la categoría.

Sobre el comunicado de la Federación de Peñas del club, Breis dejó claro que un club sin su afición no tiene sentido. Ve vital para el futuro de la entidad la decisión que se ha tomado.

Iván Martínez: “No vengo de vacaciones, vengo con unos objetivos muy claros”

El primero de los jugadores en hablar fue Iván Martínez, que reconoció que fue fácil su fichaje: “Para mí fue algo sencillo, creo que era un paso necesario para mí, a nivel deportivo y a nivel personal”, reconoció el guardameta.

La competencia en la portería será dura, pero Iván Martínez no tiene intención de ponérselo fácil a Javi Rey: “Bueno, yo lo que te puedo decir es que no vengo de vacaciones, no vengo a la playa y no vengo a pasar la temporada por pasarla. Eso es así. Creo que vengo con unos objetivos muy claros y vengo a cumplir una serie de metas que el club nos impone. Creo que esta situación de competencia en la portería creo que va a sacar la mejor versión de mí, que creo que está por llegar”, explicaba de manera contundente el nuevo guardameta albinegro.

Dani Perejón: “Es un paso grande en mi carrera, pero estoy preparado”

Dani Perejón llega tras un año complicado en el Recreativo, donde descendió a Segunda RFEF. Eso sí, al jugador no le asusta el proyecto del Cartagena que mira al ascenso: “Ya me he visto envuelto en situaciones como esta porque en el Linares, sin ser un equipo que estaba previsto para eso, he jugado dos play-offs de ascenso. Entonces creo que es otro paso grande en mi carrera y estoy totalmente preparado para el resto”, enfatizaba Perejón.

Presentación de los jugadores Iván Martínez, Dani Perejón y Carlos Calderón / Prensa FC Cartagena

Se le ha recordado que viene de jugarlo prácticamente todo el curso pasado y se ha mostrado contento y optimista con poder repetirlo: “Bueno, pues para mí ese año, la verdad es que fue muy importante, porque el año anterior venía de todo lo contrario, de estar todo el año lesionado y de muchas recaídas y entonces, pues bueno, ese puede hablar un poco de lo que de verdad soy yo, que es un jugador bastante regular, en el que casi siempre estoy disponible”, explicó el defensor.

El lateral diestro ha reconocido que está cómodo tanto en una línea de cinco defensas como de cuatro y no es algo que le vaya a afectar a su rendimiento: “Bueno, individualmente conmigo el míster aún no ha hablado, pero sí es verdad que se ve que a él le gusta el fútbol ofensivo, que le gusta ser protagonista y que, por lo que se pudo ver el año pasado con la Ponferradina, le gusta que los laterales sean ofensivos. He jugado con las dos formaciones, pero realmente con la que más he jugado es con línea de cuatro; entonces es verdad que al tener línea de tres, pues igual el lateral puede subir más porque la defensa está más resguardada, pero me desenvuelvo bien en las dos formaciones”, dijo el nuevo lateral albinegro.

Carlos Calderón: “Espero mejorar mis números en el Cartagena”

Carlos Calderón llega al Cartagena, tras ascender con la Cultural Leonesa. Con el club leonés no hubo acuerdo de renovación tras subir, ya que le pedían que debía esperar para recibir la oferta. Calderón no dudó cuando le llegó la propuesta del cuadro albinegro y explica dónde puede rendir mejor: “Mi posición natural es la de extremo derecha a pierna natural. Creo que, aunque pueda moverme por diversas zonas, esa es la posición base que tengo y donde puedo sacar mi mejor rendimiento”, reconocía el nuevo atacante del Cartagena.

Ve semejanzas entre la Cultural y el cuadro cartagenero: “Las similitudes son el objetivo de volver al fútbol profesional, el objetivo de juntar jugadores que son referentes de la categoría y de intentar llegar al fútbol profesional cuanto antes. Cartagena es un club con una gran afición, con una buena estructura y es lo que yo buscaba”, explicaba el extremo.

Sobre lo que espera de este año ha sido contundente: “Bueno, mis objetivos personales son poder tener más regularidad que el año pasado, poder tener, mejorar muchísimo más mis números, tanto de goles como asistencias y, bueno, creo que sobre todo el objetivo principal es volver a ser un referente en el equipo y disfrutar”, concluía el nuevo refuerzo albinegro.