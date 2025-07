El UCAM ata al ala pívot De la Torre para una plantilla con catorce fichas

Tener plantillas amplias se ha convertido en primordial en el baloncesto moderno. Y también contar con cupos en un momento de éxodo de jugadores nacionales a otras competiciones. Para cubrir estas dos necesidades el UCAM Murcia CB ha realizado una apuesta de futuro, según avanzó Punto Regional y confirmó esta Redacción, con la contratación por dos temporadas con una más opcional del ala pívot Rubén López de la Torre Sánchez, un madrileño que mide 2,06 metros de estatura, con buen físico, que juega en la posición de ala pívot y que logró el ascenso con el Real Betis a la ACB. Por tanto, un cupo con 23 años de edad para la plantilla de Sito Alonso, que tendrá catorce fichas la próxima campaña.

De la Torre no llega de hacer una temporada sobresaliente en Primera FEB, pero es un jugador al que lleva tiempo siguiendo el club, que considera que encaja perfectamente en el perfil de la plantilla que se está confeccionando. Aunque en el cuarto partido del play off de cuartos de final contra el FC Cartagena fue el mejor, con 22 puntos y 4 de 5 en triples, no fue así durante toda la temporada. En los 27 partidos que disputó con los béticos promedió 4,4 puntos y 3,03 rebotes en 13:20 minutos en pista. Pese a ello, el club confía en la progresión de un jugador que debutó en ACB en su etapa en la cantera del Gran Canaria, donde llegó después de formarse en el Real Madrid. En Las Palmas estuvo hasta la temporada 2022-2023, militando en el filial pero en dinámica del primer equipo. En el tramo final de la campaña 2022-2023 estuvo cedido en el Hiopos Lleida, para regresar a su club de origen en la 2023-2024. El pasado verano se desvinculó el club insular para formar parte del Real Betis, donde coincidió con Vitor Benite, Dino Radoncic y David Jelinek, exjugadores del UCAM Murcia con los que logró un ascenso que no se ratificará en los despachos por las deudas de los sevillanos.

A falta del cinco titular

La plantilla está ya confeccionada a falta de un cinco titular. El club baraja varias opciones, aunque otras se han escapado por las limitaciones económicas, pero no existen urgencias para su contratación. De momento, para el puesto de pívot están Emanuel Cate, que llega desde el Baxi Manresa, y Moussa Diagne, renovado por dos temporadas.

A falta de la confirmación oficial del fichaje de De la Torre, los bases son David DeJulius, Mikel Forrest y Dani García; los escoltas, Dylan Ennis y Jonah Radebaugh; los aleros, Howard Sant-Roos, Sander Raieste y Wilhem Falk; los ala pívots, Kaiser Gates y Toni Nakic; y los pívots, Emanuel Cate y Moussa Diagné.