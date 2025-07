Toral, ¿otro canterano que se marcha del Real Murcia?

La apuesta por la cantera no ha sido en los últimos tiempos una seña de identidad en el Murcia. No es algo que esté implantado en esta zona geográfica, prácticamente ningún club del sureste de España lo hace y el cuadro grana no es ni mucho menos una excepción.

Toral fue muy claro el pasado 7 de junio, cuando el Real Murcia quedó eliminado en los play offs de ascenso ante el Nàstic de Tarragona en el césped de Nueva Condomina: «El año que viene quiero volver con más fuerzas que nunca para intentar otra vez el ascenso. El Murcia es el club de mi vida y de mi ciudad. Amo este equipo y espero estar muchos aquí». Así de contundente se mostraba el extremo izquierdo en un momento muy duro, tras esfumarse la posibilidad del ascenso.

Dentro de la planificación de Asier Goiria para la campaña 2025-2026 había dos bases muy sólidas. Por un lado, que Joseba Etxeberria debía ser el entrenador; y por otra, mantener una base muy importante de un equipo que estuvo cerca de lograr el ansiado ascenso al fútbol profesional. En esa lista de jugadores que se quedaban en la disciplina grana estaba Toral y no era uno de los asuntos a debatir, como sí lo son y así hemos contado los casos de Kike Cadete o Andrés López Carmona.

Los veranos son muy largos y dan tiempo para pensar, para recibir consejos de tu entorno y para reflexionar sobre el futuro. En ese aspecto está claro que el canterano murcianista no tiene nada claro que lo mejor para él y para su carrera deportiva sea continuar en el cuadro grana. El futbolista disputó 26 partidos en Primera Federación, de los cuales solo ocho de titular, en los que anotó dos tantos. No llegó a los 1.000 minutos en total, por lo que la sensación que tuvo fue que estuvo infrautilizado.

El pasado 7 de julio el periodista Ángel García adelantaba el descontento de Toral en el Real Murcia y su intención de salir del club grana, y ya se habló del filial del Real Betis y también de la cantera del Villarreal. La noticia fue una sacudida en el entorno murcianista, ya que nadie contemplaba ese supuesto. Desde entonces se han sucedido rumores y demás especulaciones. El fichaje de Álvaro Bustos, que juega en la misma posición que el pleguero, es otra razón, unida a la falta de minutos que tuvo con Fran Fernández, que puede contemplar Toral para querer marcharse del club de su vida, ya que va a tener muy complicado quitarle el puesto y ya se vio que por el perfil diestro no rinde igual el canterano.

Contrato hasta 2026

Felipe Moreno y Asier Goiria tienen claro que no piensan regalar a Antonio Toral. Tiene una cláusula de 750.000 euros y esta campaña el jugador murciano sigue siendo sub-23, por lo que es un auténtico lujo disponer de un jugador así que no cuente como ficha senior. La patata caliente en las oficinas del Real Murcia es evidente, ya que el jugador acaba contrato el verano que viene, por lo que la posibilidad de hacer negocio con él finaliza ahora, salvo una extensión de contrato que no se plantea. Si se queda, no es titular y se marcha dentro de doce meses a otro equipo gratis, el Real Murcia perdería uno de sus mayores activos y además no le sacaría rendimiento deportivo ni económico.

En la misma situación que Toral se encuentra Andrés López Carmona, el central que ya la temporada pasada se marchó cedido al Yeclano Deportivo por la falta de minutos con Fran Fernández y que, como adelantó ayer esta Redacción, su marcha es cuestión de tiempo. Su condición de sub-23 no es suficiente y en el Real Murcia entienden que no tiene el nivel necesario para formar parte de la primera plantilla del equipo, ni como cuarto central, por lo que otro de los canteranos del club murcianista ya se está buscando equipo para la presente campaña.

Dani Aquino y Arturo Molina

La posible salida de Toral surge la misma semana que otros dos canteranos murcianistas también son noticia. Dani Aquino no se escondió y expresó públicamente su deseo de retornar a la entidad murcianista, pero la negativa de la dirección deportiva grana impulsó al canterano grana a firmar por el UCAM Murcia, priorizando volver a la capital del Segura a seguir en la Primera Federación. Por su parte, Arturo Molina, otro jugador surgido de las bases del Real Murcia, se encuentra a prueba en el FC Cartagena y es posible que se encuentre enfrente del club que le formó. Dos casos más de una larga lista de jugadores que forma el Real Murcia y que no consigue que después hagan carrera en la disciplina grana. Veremos lo que ocurre con Antonio Toral, pero parece más que evidente que esta historia todavía va a tener varios capítulos más para contar.