Breis confirma que la idea es tener una plantilla de 22 jugadores

Empieza el carrusel de presentaciones de los nuevos jugadores del Cartagena. Al quedarse solo dos futbolistas del curso pasado, perfectamente podremos asistir a 23 nuevas caras durante el mercado veraniego, pero no parece ser el caso según las palabras de Manolo Sánchez Breis. En el día de hoy se presentaron a tres jugadores que fueron de los primeros que apostaron por el nuevo proyecto, ya que fueron anunciados en el primer día, junto al anuncio del nuevo entrenador. Se trata de Lucho García, Imanol Baz y Rubén Serrano.

El director deportivo respondió a las preguntas tras los jugadores, pero dejó varias noticias muy importantes. Se espera una plantilla de 22 jugadores, ya que no quiere cubrir todas las fichas y eso implica que haya varios futbolistas sin opciones de jugar. Se buscan perfiles en diferentes posiciones y hay varios acuerdos muy cercanos a concretarse. Aclaró que Fran Sol ya no es opción para el equipo y que la época de Alcalá en el Cartagena ya es historia: "lo normal es que su carrera vaya por un lado y la del club por otro", confirmaba Breis. Además, aclaró que es pronto para valorar la situación de los dos jugadores a prueba, Arturo Molina y Lillo Castellano.

Presentación de Lucho García, Imanol Baz y Rubén Serrano / Iván Urquízar

Sobre Juan Hernández y su función en el club, Manolo Sánchez confirmó que ahora se marchará a Madrid, pero que forma parte de la comisión deportiva. Además, ha valorado muy positivamente los conocimientos que tiene esta nueva incorporación en la dirección deportiva por su amplio conocimiento del fútbol en México y Madrid.

Imanol Baz: “No tuve ninguna duda en cuanto hablé con Manolo”

El primero en comparecer fue Imanol Baz. Se mostró muy feliz y con muchas ganas de empezar la temporada. Para empezar, no tuvo problemas en definirse como jugador: “Un central contundente, agresivo y con un rol de líder. Me gusta defender”. Es una temporada muy importante para el jugador que llega de Unionistas y que ahora tiene el objetivo de ascender: “Sí, es un gran proyecto y para mí es un gran paso en mi carrera. Hablé con Manolo y en pocos días se dio todo”, confirmaba Baz.

Imanol Baz ha sido claro sobre lo que espera para este curso: “El año pasado tuve suerte de marcar goles y me gusta marcarme objetivos al inicio de temporada y entre ellos está conseguir el objetivo global de todo el colectivo que es llegar al fútbol profesional y también el intentar anotar algún gol”, decía Imanol Baz en dos respuestas diferentes.

No ha querido hablar de los problemas extradeportivos que han existido en torno al club: “Yo me tengo que centrar en lo mío, que es dar lo mejor de mí y con la máxima ilusión”, aclaraba el nuevo central albinegro.

Lucho García: “Quiero volver al fútbol profesional y esta es la oportunidad que me ha dado la vida”

También fue presentado Lucho García, guardameta colombiano que llega procedente del Algeciras. La posición del meta cafetero es la que tiene una competencia más feroz, ya que solo puede jugar uno. En ese aspecto está muy contento con sus compañeros: “Tengo dos compañeros con grandes cualidades. Después el míster decidirá”. Se le ha preguntado en concreto por Jhafets y lo que ha visto del joven cancerbero: “Me recuerda mucho a mí cuando tenía su edad. Tiene unas condiciones increíbles y este año puede dar un salto de calidad y yo le voy a ayudar. Estamos aquí para apoyarnos”, explicaba Lucho.

Sobre el fichaje tuvo muy buenas palabras hacia Breis: “Muy agradecido con Manolo porque atendió a todas las peticiones de mis agentes y mías. Me siento como en casa tras dos días”. Su fichaje se hizo muy rápido: “Desde que hablé con Manolo, que tuve una reunión solo y en ella ya le di mi palabra. Estoy muy agradecido con él. Es un proyecto ambicioso”, confirmaba así Lucho García.

El ascenso no lo rehúye el nuevo portero albinegro: “Quiero volver al fútbol profesional y esta es la oportunidad que me ha dado la vida”, expresaba el guardameta.

Lucho García, portero del Cartagena / Iván Urquízar

Hizo un llamamiento a la afición para que apoye al nuevo equipo que se está formando: “Vine con la Ponferradina, sé el ambiente que hay y lo único que puedo decirles a la afición es que venga a apoyarnos”, concluía Lucho.

Rubén Serrano: “Vengo con ganas de reinvidicarme”

Rubén Serrano es el otro central que ha sido presentado hoy y ve este año como un paso clave en su carrera: “Vengo a Cartagena con muchas ganas de crecer tanto futbolísticamente como personalmente. Es mi primera vez fuera de mi casa. En cuanto tuve esta oportunidad, no lo dudé. Me han hablado varios compañeros de la afición y del club y no dudé”, explicaba Serrano, que posteriormente confirmaba que Raúl Navas fue uno de los que le habló maravillas del Cartagena y de la trimilenaria.

Al igual que el Cartagena, el Recreativo vivió una temporada muy complicada en lo deportivo con el descenso a Segunda RFEF. En ese aspecto Rubén Serrano ve clave este curso: “El año pasado fue un año muy duro en el Recre y vengo con la mayor de las ganas de reivindicarme”. Serrano ha hablado maravillas de los otros defensas del equipo Fran Vélez e Imanol Baz: “Son dos centrales fantásticos y vamos a tener una competencia muy sana”, cerraba el nuevo futbolista del cuadro portuario.

Mañana seguirán las presentaciones con tres nuevos futbolistas, en concreto Iván Martínez, Carlos Calderón y Dani Perejón.