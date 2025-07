Un reivindicativo Sánchez Breis rompe su silencio

Una de las grandes dudas que existían en la rueda de prensa de Javi Rey era quién iba a acompañarlo. Podía ser Alejandro Arribas, como el máximo responsable y cara visible del nuevo proyecto del club; podía ser Javi Hernández, que aunque él mismo anunció que iba a tener un papel más secundario e iba a estar en el futuro instalado en Madrid, se anunció que iba a ser el hombre fuerte de la parcela deportiva; o directamente podía haber aparecido solo el nuevo entrenador albinegro, junto a las personas de prensa del club. Las posibilidades de que aparecieran Paco Belmonte o Manolo Sánchez Breis eran escasas, ya que el hecho de que no estuvieran la semana pasada en la puesta de largo del nuevo grupo inversor hacía creer que iban a continuar ambos con su política de no aparecer públicamente.

Finalmente, Manolo Sánchez Breis quiso dar la cara y ser el encargado de acompañar a Javi Rey en su puesta de largo. El nuevo preparador se ha mostrado muy ambicioso y optimista con el nuevo proyecto y ha ayudado a que la rueda de prensa fuera en un tono amable e ilusionante que hace muchos meses que no se veía en la sala de prensa del Cartagonova, incluida la de hace unos días para anunciar la entrada del grupo inversor de Arrisanz S.L.

Tras la serie de preguntas a Javi Rey, llegó el turno del director deportivo y, con un tono más afable de lo visto en las últimas comparecencias, fruto del desastroso año vivido, Breis dio muchos titulares y, sobre todo, confirmó que no está en los últimos días en el club. Existían dudas de si esa transición, de la que tanto se ha hablado, podía desembocar en una marcha de la famosa ‘B&B’, pero está claro que ni Belmonte ni Breis van a recoger sus pertenencias de las oficinas del club próximamente.

Breis reconoció errores del pasado. Tiene claro que la política de comunicación, pese a que tanto él como Belmonte, al que en varias ocasiones se refirió como su hermano, son profesionales de los medios de comunicación y se han dedicado a trabajar en prensa durante muchos años. Breis no se escondió y fue autocrítico: «Con Paco voy a ir siempre a muerte, porque no es mi presidente ni mi jefe, para mí es mi amigo y es como si fuera mi hermano. Yo con Paco voy a ir a muerte siempre. Estoy convencido de que hemos cometido errores y uno seguramente, pese a que somos periodistas, no hemos sabido gestionar algunos momentos de comunicación del club y eso lo reconocemos», se expresó así el máximo responsable de la parcela deportiva.

Mirando al futuro

Eso sí, lo más destacado es lo contundente que fue en el sentido de que la llegada de la nueva propiedad es positiva y sobre todo porque aterrizan en Cartagena para sumar junto a los que ya estaban. Breis no mostró en ningún momento que tiene los días contados ni nada por el estilo; tanto Alejandro Arribas como el resto de personas que se han puesto a trabajar por el bien del Cartagena lo hacen de la mano de los que ya están y en la misma dirección: «Todo lo que sea sumar al proyecto es bueno. El último año fue muy malo, pero los otros nueve también hablan por sí solos. La llegada de la familia Arribas nos va a venir muy bien. Encantado de que venga gente para sumar». A lo que posteriormente añadió: «Somos todos el 100%; antes de que se produjera la venta, ya estábamos trabajando. Ha llegado la nueva propiedad y están de acuerdo en lo que se ha hecho anteriormente y estamos trabajando codo con codo desde que se han unido».

Ayer se vio a un Manolo Sánchez Breis ilusionado, con más ganas de seguir haciendo lo que lleva realizando desde hace 10 temporadas y con el chip cambiado tras la desastrosa temporada 24-25 realizada por el conjunto portuario.

Hoy, primer entrenamiento

A las 8:30. la primera plantilla del FC Cartagena va a realizar el primer entrenamiento de la pretemporada a las órdenes de Javi Rey en la Ciudad Deportiva José María Ferrer. En ella se van a ver varias caras nuevas, además de los fichajes ya anunciados. El abaranero Arturo Molina, que sufrió una grave lesión el pasado mes de noviembre cuando militaba en las filas del Ibiza, y el veterano lateral derecho de 36 años Lillo Castellano van a estar a prueba para ganarse una ficha en el Cartagena. También se espera a Luismi Redondo, que la oficialidad del fichaje está al caer. El que no va a estar es Assane NDiaye, que el club está trabajando en la rescisión de su contrato y ayer ya no estuvo en los protocolarios reconocimientos médicos.