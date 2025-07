El Real Murcia, ante el peligro de un nuevo ‘overbooking’

Irse del Real Murcia está claro que muy pocos profesionales quieren. Por lo menos en esta última etapa, donde el proyecto grana es muy ambicioso, tanto la dirección deportiva del club murcianista como la directiva se está encontrando en cada mercado estival el mismo problema: no saber quitarse de en medio a los jugadores con contrato, pero sin que entren en los planes del siguiente proyecto, sin que ello provoque un agujero económico en las arcas del club.

Hay dos jugadores en la rampa de salida que, salvo que se produzca un giro de 180 grados, no estarán en la primera plantilla del club grana cuando finalice el mercado de fichajes. Se trata de Kike Cadete, lateral izquierdo, y Andrés López Carmona, central y lateral zurdo. Dos defensas que no cuentan para Joseba Etxeberria ni para la dirección deportiva. En el caso del primero, con la incorporación de Cristo Romero, lo que pretende el club grana es acompañarlo en esa posición de lateral izquierdo con un futbolista sub-23. Kike Cadete no cumplió con las altas expectativas, ya que venía para rellenar el hueco que dejaba un Marc Baró que había finalizado la campaña anterior como uno de los mejores jugadores de la plantilla grana. Cadete, que acaba de cumplir 31 años, tiene contrato hasta 2026 y su representante está buscando equipo. El objetivo del club grana es encontrar un equipo que le pague lo que cobraría este curso en la entidad grana y evitar así tener que despedirlo. El otro jugador es Andrés López Carmona, que también finaliza su contrato el próximo 30 de junio, pero su condición de sub-23 y el hecho de tener un sueldo más bajo hacen que su marcha no sea tan necesaria.

¿Cadorini o Pedro Benito?

Otros dos futbolistas, con perfiles y roles muy diferentes, se ganaron en el verde su continuidad, pero las últimas llegadas y los rumores de que en la zona final van a seguir llegando refuerzos les dejan en una situación delicada. Son los casos de Cadorini y Pedro Benito. El brasileño aprovechó bien los pocos minutos que tuvo, pero el riesgo de pasar una campaña de nuevo prácticamente sin oportunidades puede provocar que lo más deseable sea buscarle una salida en forma de cesión. Pedro Benito, por su parte, tiene competencia tanto en la zona de arriba como en el puesto de extremo derecho, ya que la llegada de Agim Zeka, como la renovación de Pedro León, también le puede dificultar jugar en banda. Es un jugador que puede aportar mucho, que la idea desde dentro es que continúe, pero tendrá que ganarse la confianza de Etxeberria en esta pretemporada.

Juan Carlos Real, dos años

Juan Carlos Real tiene dos años más de contrato y es sin duda el mejor aval para que no se plantee su posible salida. El jugador no terminó de hacer un año redondo y los fichajes que han llegado han puesto sobre la mesa su continuidad. El hecho de firmar por tres años el pasado verano solo haría viable su salida si viene algún equipo y apuesta por él, pero el Real Murcia no se puede plantear de ninguna manera una rescisión.

El sábado, las respuestas

El próximo sábado a las 10:00 en Pinatar Arena, el Real Murcia se mide al Albacete en el primer test de pretemporada y también en el duelo ante un equipo de mayor nivel. Una buena piedra de toque para ir viendo detalles del equipo murcianista y también las primeras pistas de lo que quiere hacer Joseba Etxeberria. Veremos el rol que les asigna a los jugadores que no tienen confirmada su continuidad y si el club evita que puedan caer lesionados. Al no tener a algunos de sus sustitutos esta semana, es probable que la mayoría tenga que jugar, para que nadie tenga sobrecarga de minutos y puedan tener la oportunidad de reivindicarse. Varias dudas que se irán resolviendo con las decisiones que irá tomando el nuevo entrenador y el transcurso del mercado veraniego de fichajes.

6.000 abonados

La campaña de abonos del Real Murcia apunta a récord, tras las primeras semanas. El club grana informó ayer que se superaron los 6.000 abonados, de los cuales más de 900 son nuevos. Como siempre, en estas cifras no están incluidos los peñistas, que se incluirán al final de la campaña. Desde la entidad murcianista se espera un nuevo arreón en estas dos próximas semanas, ya que es el periodo que tienen los abonados de mantener su asiento. El objetivo de superar los 16.000 abonados ahora es más posible que nunca.