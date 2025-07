Un Lorca Deportiva en construcción inicia el trabajo

El Lorca Deportiva 25-26 empezó a trabajar. La plantilla actual la conforman dieciocho jugadores, diez incorporaciones y ocho renovaciones. El equipo dirigido por el aguileño Sebas López, que repite, está todavía en construcción. Al menos cuatro o cinco jugadores deben llegar antes del inicio de liga y algunos de los que tienen contrato en vigor o van a rescindir o serán cedidos. Es el caso del lorquino Andrés Navarro, quien está ultimando el acuerdo para salir de la entidad lorquina. Por su parte, Morete y Junior empezarán el trabajo con el grupo, aunque tienen todas las papeletas de salir cedidos. El primero de ellos, incluso, no se descarta que cause baja, ya que son varios los equipos interesados en sus servicios. El cuerpo técnico todavía no tiene decidido qué jugadores del filial tendrán dinámica del primer equipo.

En el día de ayer, la plantilla pasó por los pertinentes reconocimientos médicos en el Hospital Virgen del Alcázar. La atracción principal fue la del lorquino Juan Hernández, único jugador del plantel que ha jugado en primera división. Lo hizo con el Celta. Vuelve a Lorca diez años después de su marcha.

El trabajo físico se iniciará hoy a las ocho y media de la mañana en el campo anexo al Artés Carrasco, el José Miñarro. En ese mismo recinto entrenará también la primera plantilla el jueves. El miércoles y viernes, en cambio, lo harán en el Polideportivo de la Torrecilla, mientras que el sábado lo hará en el Juan Casuco. El próximo domingo será jornada de descanso, el primer día que tendrá la primera plantilla de relax de cara al inicio de la competición.

El primer partido amistoso será el miércoles 30 de julio a las 20:30 en el estadio Artés Carrasco ante el Real Murcia, en el Trofeo Alcalde de Lorca.