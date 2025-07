Iris Tió hace historia al conseguir el primer oro de España en el Mundial de natación

Iris Tió supo que quería interpretar 'Hymne à l'amour' de Édith Piaf desde que escuchara a Cèline Dion cantándola sobre la Torre Eiffel en la inauguración de los Juegos de París de 2024. Un año más tarde, la nadadora artística la ha defendido con absoluta destreza en su solo en la piscina de Singapur para convertirse en la primera campeona del mundo española de la historia.

"No sé qué tiene esta canción que me inspira", aseguraba pocos días antes de viajar a Singapur la nadadora a este diario. Andrea Fuentes, la seleccionadora española, confió plenamente en esa superstición y juntas fueron definiendo la rutina de solo libre que la ha encumbrado campeona del mundo por delante de china Huyan Xu y a la bielorrusa Vasilina Khandoshka.

Iris Tió, durante su actuación en la final de solo libre de natación artística. / EFE

Eran precisamente las chinas las rivales a batir. Dominadoras hasta este martes de las pruebas de natación artística en estos mundiales, las españolas las pusieron en su punto de mira desde la preparación. Fuentes, ya lo avisó en la jornada previa al viaje que iban sin miedo a medirse directamente con las mejores.

Para conseguir tal proeza, la nadadora catalana, de 22 años, sumó una nota de 245.1913, con una puntuación de 112.9000 en la impresión artística y 132.2913 en la ejecución superando a la china por 4.1888 unidades y a la bielorrusa por 5.6476

“Estoy en una nube de emociones, llorando, en ‘shock’. Es la primera vez que España gana un oro mundial en solo, y no me lo creo”, explicaba emocionada Tió en declaraciones posteriores a la RFEN. “Cuando ha salido la puntuación de China, me he quedado flipando, porque la china es muy buena y la otra (Vasilina Khandoshka) también tenía mucha dificultad. Estoy muy feliz y orgullosa, y quiero dar las gracias a mis entrenadoras, porque sin ellas esto no hubiera sido posible”, añadió la solista. “Somos el mejor equipo del mundo, lo estamos defendiendo a muerte en estos Mundiales y nos está llegando muchísimo el amor de la gente que nos sigue”, sentenció.