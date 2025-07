Alvarito: "Es un gran reto venir al UCAM"

Alvarito, uno de los nuevos fichajes del UCAM Murcia, ha sido presentado como nuevo jugador universitario. El futbolista ya ha completado sus primeros dos entrenamientos con la elástica azul y dorada, además de conocer al resto de sus compañeros y escuchar las primeras instrucciones del técnico, Germán Crespo.

El nivel del reto que supone llegar al UCAM Murcia, sobre todo después de haberse quedado a las puertas del ascenso, es alto, pero Alvarito lo tiene todo claro y está mentalizado en el objetivo. "Se que es un desafío inmenso, y espero estar a la altura. Desde que llegué he visto muy buenas cosas; es un club muy familiar. Eso me hizo venir aquí", comentó Alvarito.

El nuevo fichaje del UCAM Murcia llega desde la Primera Federación, donde no tuvo un gran año, debido a jugar en posiciones que no eran las suyas. Pese a tener ofertas de otros equipos de la categoría de bronce, él decidió bajarse a la 2ª RFEF. "Yo no lo veo como un salto hacia atrás. Es una opción de disfrutar y de querer demostrar lo que yo soy, y sentirme jugador en mi posición. El proyecto es muy bueno, es muy ambicioso como soy yo, y espero conseguir el objetivo", mencionó.

El pasado curso, Alvarito no pudo disfrutar de su posición con el Hércules. Logró alcanzar las 3 dianas, pero para esta nueva aventura, no se centra en los números, y tan solo en aportar y lograr el objetivo. "Individualmente, espero dar una buena versión, ayudar a mis compañeros. No me marco un objetivo de goles ni asistencias; eso se irá viendo en el partido a partido. Con ganar y que el equipo cumpla sus objetivos me vale", dijo el nuevo fichaje del UCAM Murcia.

"La verdad que el grupo no me ha sorprendido mucho, porque me habían hablado muy bien de él. Se ha mantenido una gran base del año pasado, y me han acogido muy bien, tanto los compañeros como el entrenador y todo el cuerpo técnico", dijo Alvarito sobre su adaptación en sus primeros días de trabajo como universitario.

A pesar de llegar de una categoría superior, Alvarito también ha pasado por la Segunda Federación, y sabe cómo funcionan las cosas. "La verdad es que es una categoría muy dura; yo he pasado dos años por ella. Hay muchos rivales que quieren conseguir el objetivo. Va a ser dura, habrá que competir mucho. Hay que ganar y sufrir, porque así es como se consiguen los objetivos. Ojalá ganar todos los partidos, pero sabes que se te pueden escapar algunos, pero ahí es donde está la clave del éxito. Saber ser fuerte en casa, y fuera de ella luchar para conseguir los puntos y pelear por el objetivo"; concluyó.

Además de Alvarito, también habló Álvaro Muñoz, director deportivo del UCAM Murcia, para aclarar el estado actual del equipo. "El estado de la plantilla está muy avanzado. Esta semana se anunciará algo más; nos quedan dos licencias senior y una sub 23. Nosotros teníamos muy claro el camino, el perfil de jugador que queríamos. Lo de Alvarito, ya el año pasado estuvimos pendientes por si se daba algo, y ya se ha dado este año, todo muy rápido. Eso nos hace avanzar más fácilmente", añadió el director deportivo, asegurando que faltan un delantero y mediocentro defensivo por llegar.