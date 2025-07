Javi Rey: "Llegar al fútbol profesional es el objetivo de mi vida”

Muy sonriente apareció Javi Rey en la rueda de prensa de su presentación como nuevo entrenador del FC Cartagena. El técnico posó junto a Manolo Sánchez Breis, la primera gran sorpresa de la comparecencia, y posteriormente, se sentó para transmitir ambición e ilusión.

Breis le dio la bienvenida de la mejor manera posible: “Es el entrenador ideal que necesita un club como el Cartagena en una temporada como esta”, empezaba el director deportivo, que posteriormente respondería también a preguntas de los medios.

Así explica Javi Rey su fichaje por el Cartagena: “Aún estaba dirigiendo el mal trago de no conseguir el ascenso con la Ponferradina. Daba por hecho que no entrenaría esta temporada y de repente en una tarde recibí una llamada del Cartagena; estaba en la piscina con unos amigos y en media hora tuve esa reunión. Me explicaron el proyecto, me hicieron muchas preguntas y se cerró ese mismo día”. Sobre la pregunta de si el objetivo es el ascenso, no ha dudado: “Si no, no vendría”, confirmaba el nuevo entrenador albinegro.

Javi Rey lleva unos días en Cartagena y ya está a pleno rendimiento: “Conozco ya al 90% del club. Ya estamos planificando el primer microciclo. Mañana conoceré en persona al nuevo propietario”.

El nuevo jefe del vestuario albinegro no ha podido ser más claro: “Solo quería un buen proyecto dentro de la Primera RFEF para dar el salto al fútbol profesional. Es el objetivo de mi vida”. Además, explicó cómo es la comunicación para hablar de fichajes: “Trabajamos en equipo encabezado por Manolo. Mucha comunicación desde que llegué con Manolo. Siempre en consenso”, explicaba Javi Rey.

Javi Rey, nuevo entrenador del FC Cartagena / Iván Urquízar

Sobre el mercado de fichajes, se muestra muy ilusionado con lo que ya tiene: “Estamos fichando primeras opciones. Faltan cuatro o cinco fichajes. Faltan jugadores; si quisiéramos, podríamos tener la plantilla cerrada, pero no queremos eso, queremos fichar a los mejores jugadores posibles y no vamos a tener prisa. La gente quiere venir al Cartagena”, explicaba Rey.

En relación con su estilo de juego, los aficionados albinegros deben esperar un equipo dominador: “Me gusta un fútbol combinativo. Fútbol de proponer, somos un equipo importante y nuestro objetivo es ascender de categoría. No vengo a Cartagena a quedar en mitad de tabla”, explicaba de manera contundente el preparador gallego.

El nuevo técnico hizo un llamamiento a la afición que está pensando si renovar o no: “Necesitamos a la afición. Este año, si queremos volver al fútbol profesional, necesitamos a la afición. Hay que cambiar el lema: abónate. Acabo de llegar y para conseguir un ascenso sin afición es imposible. El proyecto no tiene sentido sin la afición”.

Checo, Caye, Lázaro, Quique Romero, Emilio de Teresa y Jhafets van a empezar la pretemporada con el primer equipo. En ese aspecto, el técnico confirmó que tendrá en cuenta el filial y las bases: “Es importante tener controlados a los jugadores del filial”, reconocía Javi Rey.

Alfredo Ortuño es de los pocos que siguen y se presenta en esta temporada tras no poder marcar en liga el pasado curso. Javi Rey sabe cómo recuperarlo: “Hablando con él, devolviéndole la ilusión, y toca empezar de cero. Todos. Un jugador como Ortuño tenemos que recuperarlo”, confirmaba el nuevo técnico.

Sánchez Breis: “Tenemos el núcleo duro ya. Faltan las 'figuritas'”.

Breis se mostró muy contento con el trabajo que se está realizando y por cómo ha conseguido el grupo de trabajo y la comisión deportiva ilusionarse tras un año tan malo en lo deportivo como en lo institucional. Aceptó responder todas las preguntas que se le fueron haciendo y en la primera reconoció que han cambiado cosas en la Primera Federación respecto a la antigua Segunda B: “Un mercado mucho más caro. Salarios más altos que en Segunda B. Ven en Primera Federación una categoría mucho más profesionalizada. Al igual que en Segunda División nos costaba acceder a ciertos jugadores que tenían propuestas más atractivas, pero en este escenario somos de los clubes más importantes. Las primeras opciones te escuchan”, reconocía Breis.

Sobre Javi Rey y la importancia no ha dudado: “La apuesta del entrenador es la más importante. La primera piedra tenía que ser elegir al entrenador. Nada más acabar la videoconferencia, no teníamos ninguna duda de que era el ideal. Nos convenció en esa hora y media”.

No lo ha confirmado, pero ha dejado caer que Ndiaye se marchará del club: “Es un jugador que su representante nos comentó que quería salir. Nuestra idea era que siguiera y en los últimos días nos ha llegado una oferta sobre él. Veremos lo que ocurre, pero puede haber novedades en las últimas horas”, reconocía el director deportivo.

La llegada de la familia Arribas, Breis la ve como una alianza con la gente que ya estaba: “Todo lo que sea sumar al proyecto es bueno. El último año fue muy malo, pero los otros nueve también hablan por sí solos. La llegada de la familia Arribas nos va a venir muy bien. Encantado de que venga gente para sumar”, dejaba así claro que a corto plazo no se marchará nadie: “Somos todos el 100%; antes de que se produjera la venta, ya estábamos trabajando. Ha llegado la nueva propiedad y están de acuerdo en lo que se ha hecho anteriormente y estamos trabajando codo con codo desde que se han unido”, explicaba el máximo responsable de la parcela deportiva albinegra.

Breis, junto a Javi Rey / Iván Urquízar

Breis se ha mostrado feliz cuando ha llegado al Cartagonova y ha visto a muchos aficionados: “Me he llevado una alegría cuando he llegado al club y he visto una cola de gente para renovar el abono”

Faltan todavía piezas en el Cartagena: “Buscamos de todo un poco; el núcleo duro ya lo vamos teniendo y nos faltan ‘los figuritas’ del equipo”. “No vamos a tener ningún sub-23 para rellenar; antes que eso tiraremos del filial. Además, no vamos a esperar a ningún jugador eternamente”.

Sobre futuros fichajes, Breis habló de dos casos en concreto: “Arturo Molina tuvo una lesión el año pasado con el Ibiza y queremos probar y ver cómo se encuentra físicamente y que Arturo Molina se encuentre Javi Rey. Es un jugador sin contrato, pero si demuestra a partir de mañana entrenando que nos puede sumar, no dudaremos. Breis también confirmó el fichaje de Luismi Redondo: “Es un jugador que cerraremos en las próximas horas”.

Breis: “Paco es como si fuera mi hermano”

Sobre la política de no hablar en los últimos meses, Breis fue contundente: “Con Paco voy a ir siempre a muerte, porque no es mi presidente ni mi jefe, para mí es mi amigo y es como si fuera mi hermano. Yo con Paco voy a ir a muerte siempre. Estoy convencido de que hemos cometido errores y uno seguramente, pese a que somos periodistas, no hemos sabido gestionar algunos momentos de comunicación del club y eso lo reconocemos. Por otro lado, creo que se ha sido muy injusto con nosotros aquí. Hemos sido una propiedad muy cercana a la gente, incluso de más. Cuando hemos recibido los palos, nos han dolido más porque nos han insultado, nos han faltado al respeto y han dicho mentiras graves y eso nos duele más porque si lo dice alguien a quien le he abierto la puerta de mi casa, me ha dolido más”.

Y su última intervención fue para aclarar por qué dejó de asistir al Cartagonova: “No fui a los partidos de casa por el bien del club porque el nivel de crispación bajó bastante”, concluyó Sánchez Breis.