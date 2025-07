El Real Murcia vuelve a tener 32.000 accionistas

Había peleado el Real Murcia por separar el Plan de Reestructuración de la Operación Acordeón. Lo había pedido incluso por escrito a la Audiencia Provincial. Sin embargo, su petición no salió bien parada. Las malas noticias llegaban el pasado mes de febrero. Tal y como publicó esta redacción, los magistrados de la sección 4 decidían rechazar la petición presentada desde Nueva Condomina, considerando que no «existe fundamento legal» para pronunciarse respecto a lo pedido por los letrados granas.

Este varapalo hacía que el Plan de Reestructuración continuara de la mano de la Operación Acordeón, dependiendo ambas de lo que decidiera la Audiencia Provincial sobre las impugnaciones que exigían anular todo el proceso. Y ese varapalo se ha confirmado después de que el alto tribunal murciano tumbara esta misma semana el proceso concursal con el que los murcianistas pretendían reducir el 95% su deuda privada. Y es que el rechazo al Plan de Reestructuración significa además la anulación de la Operación Acordeón, lo que obligará al club grana a volver atrás, reconociendo el capital social anterior a todo el proceso y a la ampliación de capital que hace un año permitía a Felipe Moreno quedarse como dueño absoluto al acumular un 82% de las acciones.

Con este paso atrás, aunque Felipe Moreno seguirá teniendo el control, los 32.000 accionistas minoritarios que se quedaron a cero volverán a recuperar sus títulos, volviendo a formar parte del capital murcianista.

«Total ineficacia»

Tras estimar los magistrados de la AP las impugnaciones presentadas, declaran la «total ineficacia» del expresado Plan, lo que en teoría arrastra también a la llamada Operación Acordeón, reducción de capital que dejó a cero a todos los más de treinta mil accionistas del club, la mayoría de ellos llegados después del famoso ‘Hazlo Tuyo’, ampliación de capital que se hizo viral ante las dificultades económicas de la entidad y que animó a aficionados de todos los rincones del mundo a poner su granito de arena.

Un año después de que el Real Murcia, ya en manos de Felipe Moreno, acabara completamente con el espíritu del Hazlo Tuyo al reducir a cero el capital, eliminado de la partida a todos los accionistas minoritarios, los jueces de la Audiencia Provincial permiten recuperar su papel a esos 32.000 accionistas, retrocediéndose al capital social anterior a todos los movimientos llevados a cabo por el actual presidente para sacar adelante su Plan de Reestructuración. De hecho, atendiendo a las declaraciones realizadas por Felipe Moreno en enero, el Registro Mercantil no había aceptado inscribir el nuevo capital al atender que todo el proceso estaba en los juzgados y pendientes de una sentencia que podía dejarlo todo en papel mojado.

Respuestas por ofrecer

No ha dicho ni mu el Real Murcia desde que el pasado jueves la Audiencia Provincial hizo pública la sentencia que anulaba del Plan de Reestructuración de los granas. Pese al varapalo, que hace que la deuda privada vuelva a ser de 11 millones de euros. Mientras que cuando el Mercantil homologó el proceso, Felipe Moreno, Higinio Pérez y Rafael Marras ofrecieron una rueda de prensa para celebrar el éxito; en este caso no hay ninguna reacción oficial.

Se da por hecho que el Real Murcia presentará un nuevo Plan, negociando con los acreedores e intentando corregir todas las deficiencias detectadas por la Audiencia, pero ni los socios ni los abonados ni los aficionados lo han escuchado de boca de Felipe Moreno, un Felipe Moreno que queda muy señalado en la sentencia, ya que los magistrados dejan claro que el presidente del Real Murcia creó «un crédito artificial» para poder tener voz y voto en el Plan de Reestructuración, decantando la balanza para que se hiciera una quita del 95% de la que lograba salvar 4 millones de euros que sí eran convertidos.

De ahí que tras conocer la sentencia, el Real Murcia tenga muchas respuestas que dar a sus aficionados. Aunque se vaya iniciar un nuevo proceso, mientras tanto tendrá que informar a sus socios y abonados sobre qué va a ocurrir en estos meses con el capital social después de la anulación de la Operación Acordeón, cuál es la opinión del propio Felipe Moreno después de lo sentenciado por la Audiencia Provincial sobre su propia actuación y si el presidente grana va a mantener la confianza tanto en Higinio Pérez, abogado responsable de todo el proceso, y en Rafael Marras, otro de los que salen mal parados.

Un Plan totalmente «descuidado»

La sentencia de la Audiencia Provincial deja muy en entredicho todo el trabajo llevado por el Real Murcia para sacar adelante el Plan de Reestructuración. Destacan los magistrados de la Sala 4 la falta de negociación con los acreedores ordinarios, de hecho subraya que una vez que consiguió el voto favorable de las Administraciones, en este caso del Ayuntamiento de Murcia, con el alcalde Ballesta a la cabeza, «descuidó» todo lo demás, no concretándose las demás clases que iban a ser arrastradas ni describiéndolas. «Permitiéndose incluso extinguir unilateralmente numerosos créditos para reducir el importe del pasivo», sentencian los magistrados. Y es que el Real Murcia, en su Plan, no determina el importe pasivo afectado en las clases cuarta, quinta ni sexta. «Tampoco se cuantifica el pasivo que resulta no afectado por el Plan de Reestructuración, más allá del crédito de derecho público».