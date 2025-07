Real Murcia: ¡Nos querían tomar por tontos!

¿Saben por qué el Real Murcia de Mario Simón se desinfló tras la llegada de Felipe Moreno al palco? ¿Saben por qué una temporada después, previa apuesta por Gustavo Munúa, el Real Murcia ya estaba desahuciado en la clasificación en diciembre? ¿Saben por qué en este 2025 solo se empató ante el Ceuta en un partido en el que el Real Murcia se podría haber puesto líder? ¿O por qué con todo a favor ante el Nástic, no se marcó ni un gol en la vuelta en Nueva Condomina?

Pueden creer que es mala suerte. Agarrarse al miedo escénico. O consolarse pensando que el Real Murcia es el pupas de Primera RFEF. Pero la verdadera respuesta podría estar en el informe presentado por el club grana a los magistrados de la Audiencia Provincial. Porque en ese informe, Rafael Marras, experto concursal a sueldo de Felipe Moreno y al dictado de Higinio Pérez, deja bien claro que al Real Murcia no le interesa ascender a Segunda División.

Sí, tal cual lo están leyendo. Según el señor Marras, el Real Murcia es más viable en el pozo de la Primera RFEF que en el fútbol profesional. Porque, defiende, en Segunda hay muchos más ingresos, pero también hay más gastos, y luego pasa lo que pasa. O si no que se lo pregunten al FC Cartagena. El ejemplo del Cartagena también es cosa de Marras, que no necesitaría investigar mucho. Con preguntarle a Felipe Moreno ya debió de tener toda la información de por qué no cuadran las cuentas en el Cartagonova.

Pues sí, atendiendo al informe concursal que llegó al juzgado, al Real Murcia no le interesa ascender a Segunda. Porque el Real Murcia, defienden los abogados del club, tiene más posibilidades de cumplir con los pagos del Plan de Reestructuración estando en Primera RFEF que saltando al fútbol profesional.

Lo que no le dictó Higinio Pérez a Marras es por qué, si al Real Murcia no le interesa subir, Felipe Moreno lleva ya dos temporadas hablando de ser primeros y de celebrar el ascenso en autobús por la Gran Vía.

Por qué, si no nos interesa llegar a Segunda, se firma para Primera RFEF a Joseba Etxeberria, al que, según las malas lenguas, le van a pagar cerca de 300.000 euros, cantidad que, de ser verdad, no ganan muchos de los entrenadores de esa división de plata tan deficitaria.

Parece que Higinio Pérez y Rafael Marras pensaban que nos podían tomar por tontos. O por lo menos a los magistrados de la Audiencia Provincial. Pero nada más lejos de la realidad. Solo hay que leer la sentencia que hace añicos el Plan de Reestructuración y que deja al mismísimo experto concursal a la altura del betún. Tampoco es que desde Nueva Condomina se lo hayan puesto demasiado difícil al tribunal.

El Plan bloqueaba el ascenso

Porque el mismo señor que defiende que al Real Murcia no le interesa ascender para ser viable es el mismo señor que unas páginas más tarde se contradice a sí mismo justificando el acuerdo privado con LaLiga con la necesidad de ascender.

Ah, esperen, que es que esta historia no la conocen, y no la conocen porque el Real Murcia la ha ocultado de forma premeditada.

Resulta que el Plan de Reestructuración que venía a ser la salvación del Real Murcia en realidad bloqueaba cualquier ascenso del Real Murcia al fútbol profesional. Sin embargo, muchas reuniones informativas y muchas ruedas de prensa, y ni Higinio Pérez, ni Felipe Moreno ni el mismísimo Marras comunicaron a los accionistas y abonados del club ese pequeño detalle.

Pues sí, como están leyendo, el Real Murcia que tenía que ser primero sí o sí, no podía ascender mientras LaLiga estuviera dentro del Plan. De hecho, si los granas hubieran sido campeones, en realidad hubieran celebrado en directo un no ascenso.

Pero curiosamente el Real Murcia al que, según Marras, no le interesa ascender, se fue el 30 de mayo, ya con el billete al play off en el bolsillo, corriendo a la sede de LaLiga para bajarse los pantalones ante Tebas y conseguir un acuerdo que desbloquease la situación rocambolesca generada por ese Plan de Reestructuración que empezó siendo una virguería jurídica para los palmeros de Felipe e Higinio y que ha acabado siendo una chapuza jurídica para los magistrados de la Audiencia Provincial.

Un millón de euros cobrará al final la Liga. 900.000 más de lo que le correspondía en el texto concursal original. Pero si los acreedores afectados por la quita del 95% se sienten perjudicados después de saber que la LFP va a percibir el 43% de su deuda, no deberían tener razones para cabrearse.

Por lo menos eso defiende también Rafael Marras, el a partir de ahora ‘inexperto’ concursal del Real Murcia. No sabemos si se sonrojó mientras lo escribía, o realmente cree que a la gente se la puede tomar por tonta fácil, lo que sí sabemos es que en su informe llega a decir que cobrar el 5% en tres años es mucho más ventajoso que cobrar el 43% en 20 años, obviando que para que ese escenario se haga realidad, el Real Murcia tendría que estar 20 años en Primera RFEF.

¿Y alguien realmente se cree que Felipe Moreno se está gastando el dinero para mantener al Real Murcia 20 años seguidos en Primera RFEF? Los jueces de la Audiencia Provincial parece que no.