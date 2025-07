Echa a andar el ‘manicomio’ del grupo IV de Segunda Federación

Esta semana ya arrancaron los primeros equipos del grupo IV de Segunda Federación. El UCAM Murcia y la Deportiva Minera convocaron a sus jugadores para el miércoles 16 y así realizar las pruebas físicas. Al día siguiente la plantilla del cuadro de Llano del Beal ya pudo pisar el césped del Ángel Celdrán en la primera sesión preparatoria. Los siguientes en arrancar serán el Lorca Deportiva y el Águilas que lo harán el próximo lunes 21, mientras que el Yeclano Deportivo iniciará su pretemporada el día 28. Hacer un pronóstico sobre cómo va a finalizar la temporada 2025-2026 ahora mismo es más un acto de videncia, sin nada que lo sustente, que otra cosa.

La campaña que se viene en el grupo en el que están los equipos de la Región de Murcia va a ser, en líneas generales, la temporada de las grandes decepciones. Salvo que se produzca un aluvión de ascensos gracias a la fase de ascenso tras la liga regular, la sensación es que al menos el 70% de los equipos no va a cumplir con el objetivo por el que en este momento, anterior a la pretemporada, ya están trabajando en lograrlo.

El formato de la Segunda Federación tiene un problema que en el futuro lo normal es que se corrija. Ahora mismo, de 18 clubes, cinco van a descender y el sexto por la cola tendrá que disputar un play out por lo que tendrá un 50% también de perder la categoría. Es lo que ocurrió en la 24-25, en la que seis equipos de 18 ahora están preparando su campaña en Tercera Federación. Eso supone un 33,3% de los que compiten, un porcentaje excesivo en comparación con el resto de ligas (en Primera División es un 15%, en Segunda un 18,18% y en cada grupo de Primera Federación un 25%; este último ya es alto y tal vez debería ser revisado también).

Esto ya supone que cinco o seis equipos se llevarán la mala noticia de no cumplir el mínimo exigibile y descender a la Tercera Federación. Si a eso le sumas que ahora mismo hay 12 equipos que aspiran al play off (contando con que no haya ninguna sorpresa entre los cinco primeros), ya habría siete clubes que han invertido en jugar la fase de ascenso sin lograrlo.

Mirando al ascenso

Cinco equipos de la Región de Murcia van a competir en el grupo IV y todos ellos, por lo menos cuando el balón eche a rodar en septiembre, salen a competir con el objetivo de lograr el ascenso directo o disputar el play off y asaltar la Primera Federación tras la liga regular.

El Yeclano quiere volver

El Yeclano Deportivo viene de descender y en público no se habla de objetivos en concreto; en concreto, es el único que no ha verbalizado esto, pero la ilusión de estar arriba es más que evidente. Se ha fichado a Iván Martínez, entrenador del Ejea, que llega tras un gran año y con su guardia pretoriana, en forma de sus jugadores de más confianza, para formar ya un grupo sólido. Se ha movido hasta el momento muy bien en el inicio en el inicio de mercado y veremos el resto de fichajes para saber si es viable el retorno a la tercera categoría este primer año. El último refuerzo, Guillermo Acín, guardameta cedido por el Zaragoza es una demostración de la importancia del míster en la confecció n de la plantilla.

El UCAM mantiene la base

El UCAM Murcia ha mantenido una base muy buena, tras quedarse muy cerca del ascenso en la 24-25. Con un proyecto ganador, entre los dirigentes del club universitario ven el ascenso como una prioridad para que el proyecto vaya creciendo. Las bajas de Luque y de Rubén del Campo son dos contratiempos que el cuadro azuldorado está intentando cubrir. En los próximos días llegarán los jugadores que deben marcar las diferencias y plantear con todas las garantías un proyecto que mantiene a Germán Crespo como capitán del barco. Hasta el momento el fichaje más relevante de los azuldorados es Alvarito, extremo que llega a Murcia procedente del Hércules.

La Minera tira de ambición

Un caso similar en cuanto a objetivo es el de la Deportiva Minera que, pese a representar a una localidad cartagenera muy pequeña, la ambición de su presidente José Blaya está fuera de toda duda y ve fundamental para que su proyecto deportivo siga dando pasos adelante lograr un ascenso a la Primera Federación. En ese aspecto, de momento se han mantenido varios jugadores claves (Omar Perdomo, Petcoff o Rubén Mesa), pero los fichajes de campanillas de momento se están haciendo de rogar. Los más llamativos puede ser un Roberto Alarcón, que no llega en el pico de su carrera o Ayala, que estaba este curso en el Sanse. El máximo dirigente de la entidad confía en que los jugadores diferenciales lleguen al final del mercado.

El Águilas no quiere volver a fallar

El Águilas con Alfonso García en la presidencia y Adrián Hernández en el banquillo es sinónimo de ambición y de querer lo máximo. La ilusión del máximo dirigente aguileño es dar un paso más y ha buscado al entrenador más fiable posible para ello y le está dando fichajes de relumbrón (Pipo, Salcedo, Javi Pedrosa, José Mas, etc.). El conjunto costero solo mira al primer puesto, por lo menos en este momento de temporada, y ya tiene la plantilla prácticamente cerrada.

El Lorca no se conforma con la permanencia

Por su parte, el Lorca Deportiva, que llega de Tercera RFEF, se podría pensar que su objetivo iba a ser más modesto, pero desde la dirección del club son ambiciosos y se mira al play off sin complejos. La permanencia no es suficiente para un club que representa la tercera ciudad más grande de la Región y, aunque acaba de ascender, quiere mirar sin complejos a todos los gallitos de la liga. Eso sí, de momento, para asaltar esos primeros lugares, deberán llegar unos refuerzos que marquen la diferencia y que de momento se están haciendo de rogar. Al mando de la nave sigue Sebas López.

El grupo asusta

Los clubes de la Región tienen un problema y es que, para que todos sientan que su año ha sido por lo menos de aprobado alto, tiene que dejar por debajo a auténticos transatlánticos. Con el Recreativo de Huelva parece que hay unanimidad en que es el gran favorito a quedar campeón. El decano llega tras un doloroso descenso, pero con la capacidad económica y social de tratar de recuperar la Primera Federación. La entidad es muy grande y se espera que su plantilla esté a ese nivel. Junto al ‘Recre’, hay una lista de equipos que miran sin complejos los puestos de privilegio: Xerez, Linares, Melilla, Estepona, Unión Malacitano (el equipo que representaba a La Unión y que, pese a que se espera que no tenga ningún tipo de apoyo social en Málaga, sí que va a disponer de fortaleza económica) y los dos recién ascendidos que dan miedo, como Real Jaén o Extremadura. Este último, el cuadro de Almendralejo, ha dado un aviso al grupo con la contratación de Frodo (18 goles en el Utebo en la 2024-2025).