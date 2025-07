El FC Cartagena saca a su filial de la lista de morosos

Las primeras horas de los miembros de Arrisanz S.L. como propietarios del Cartagena no están marcadas por la ilusión. Hay mucho recelo en el entorno del club albinegro con la nueva propiedad, con su solvencia y sobre todo con su independencia. La puesta de largo de Alejandro Arribas, cara visible de la nueva dirección, no fue la ideal y no supo transmitir confianza e ilusión a la parroquia cartagenerista.

En la rueda de prensa de presentación del nuevo proyecto el pasado jueves, Alejandro Arribas confirmó que el club tiene mucho potencial, que el objetivo es devolverlo al fútbol profesional y también que se iba a pasar página respecto a los graves problemas económicos que han acompañado al Cartagena durante la campaña 2024-2025.

En el aspecto deportivo, el trabajo en la última semana está siendo incesante con vistas a que el próximo lunes 21 de julio, el técnico Javi Rey disponga de la mayor cantidad de efectivos disponibles. Están llegando en cascada desde principios del mes de julio y la idea es que en el mes de agosto solo haga falta apuntalar una plantilla que ya debe tener gran parte de jugadores firmados. El apartado deportivo es el más importante para la nueva propiedad, o por lo menos es lo que han pretendido trasladar en los primeros días.

Entre los trabajadores del club albinegro, los que más han sufrido desde el principio de temporada fueron los jugadores del Cartagena B. Los futbolistas del filial han ido arrastrando impagos desde que prácticamente se iniciara la temporada.

Primer paso: Deuda saldada

La AFE confirmó ayer por la mañana que en la Resolución de la Comisión Mixta de Primera, Segunda y Tercera RFEF, que el FC Cartagena había saldado la deuda por los impagos pendientes y por lo tanto volvía a tener habilitados los derechos federativos. Es decir, desde ayer se puede firmar e inscribir a nuevos futbolistas para el segundo equipo albinegro que competirá en la temporada 2025-2026 en la Tercera Federación.

Turno para el primer equipo

La semana que viene es muy importante en lo referente al primer equipo. Aunque Alejandro Arribas anunció en la rueda de prensa que había escrito al primer equipo ya en la Liga, no es cierto. Hacer un anuncio en el primer día que te presentas ante los medios y a tu afición, la cual sigue en su gran mayoría con el pensamiento de no abonarse, y que lo que dices no se ajuste a la realidad no es la mejor carta de presentación que puede tener una persona que necesita credibilidad.

En la última lista facilitada de los clubes que habían formalizado su inscripción en la Primera Federación de cara a la temporada 2025-2026, un total de 33 clubes, no aparece el FC Cartagena. El cuadro albinegro no aparece por lo que lo que a 19 de julio, el Cartagena sigue con problemas en ese aspecto.

La sombra del 31 de julio y de un posible susto respecto al primer equipo no se contempla, pero se espera que toda duda respecto a la inscripción del primer equipo quede resuelta.

El 21 de julio están citados los nuevos jugadores y el nuevo entrenador Javi Rey, que será presentado a las 13:00. El martes 22 se celebrará el primer amistoso y, mientras tanto, se sigue avanzando en la planificación de la plantilla, pero hasta que la inscripción no sea correcta, lo cierto es que la nueva directiva no se ha ganado la credibilidad para confiar en que no habrá sustos.