La Audiencia hace añicos el Plan de Reestructuración del Real Murcia

Que el Plan de Reestructuración del Real Murcia tenía grietas no era ningún secreto. De hecho, desde hace ya varias semanas, eran más los que apostaban por un fracaso judicial de los granas que por una victoria. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que la sentencia de la Audiencia Provincial fuese tan contundente a la hora de aceptar las impugnaciones y tumbar un proceso por el que el club murcianista pretendía reducir su deuda privada en un 95%, además de dejar a cero a todos sus accionistas minoritarios.

No tuvieron piedad los abogados del Real Murcia a la hora de crucificar a los acreedores y no han tenido piedad los magistrados de la sección 4 de la Audiencia Provincial a la hora de hacer añicos todo el Plan de Reestructuración, un Plan que queda en papel mojado, ya que ante la sentencia conocida ayer no cabe recurso.

Ni un argumento válido ha sido capaz de aportar el Real Murcia para defender su Plan. Cada uno de los argumentos presentados por los acreedores que impugnaron ha sido aceptado. La sentencia además de durísima para los intereses murcianistas también resta toda la credibilidad al equipo jurídico. De hecho el texto posiblemente cree jurisprudencia, avisando a más de uno de que un deudor no tiene barra libre a la hora de acogerse a la nueva ley concursal.

Entre muchas de las grietas que encuentran los magistrados destacan la formación defectuosa de clases de acreedores, la falta de acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias con Hacienda y la Seguridad Social en el momento de su solicitud de homologación judicial, así como la omisión de requisitos formales en la elaboración del plan.

Como ya venía informando este diario desde hace casi un año, el Real Murcia, que nunca se sentó a negociar, había sido tan agresivo en la elaboración del Plan, que lo único que había conseguido es dar balas a los acreedores que se habían mostrado en contra del proceso. Y todas esas dudas que rodeaban al texto homologado por el Mercantil han sido confirmadas por la Audiencia Provincial.

Con deudas públicas, imposible

Se establece en la ley concursal que para acogerse a un Plan, hay que estar al corriente de pago con las administraciones públicas. No tuvo el Real Murcia este punto en cuenta cuando presentó el texto, y no duda la Audiencia Provincial en darle el primer tirón de orejas, considerando que los pagos a la Seguridad Social y a Hacienda se hacen posteriormente a la homologación.

Sin igualdad

Habíamos hablado y mucho en estas páginas de la doble vara de medir con la que el Real Murcia había tratado a sus acreedores, de hecho los únicos votos positivos al Plan los aportaban el ayuntamiento de Murcia, que no se veía afectado por la quita; y el mismísimo Felipe Moreno, gran beneficiado de un proceso que le dejaba como dueño absoluto del club y sin deuda que pagar.

Lo que parecía evidente fue confirmado por los magistrados de la Audiencia Provincial, que hace una crítica contundente a la actuación de los granas, recordando que un crédito público, no afectado por la quita, «no puede arrastrar nunca al resto de acreedores a tener pérdidas considerables». «Para la Audiencia, esto rompe el principio de igualdad entre acreedores y vulnera el derecho de defensa de quienes sí asumen pérdidas», indicaban en la nota del juzgado.

Pero no acaba ahí el pescozón. Desde el alto juzgado murciano también desmontan el entramado organizado por los abogados granas para dejar a cero a todos los accionistas minoritarios a la vez que Felipe Moreno reforzaba su poder convirtiendo 4 millones de créditos que habían sido puestos antes del Plan, pero no convertidos hasta tiempo después.

Crédito artificial

Según el Tribunal, el socio mayoritario -Felipe Moreno-, al convertir su crédito en capital social de forma inmediata, queda exento de cualquier sacrificio económico, como quitas o esperas, señalando el derecho de suscripción preferente que se le reconoce. Pero, además, se cuestiona la existencia misma de dicho crédito, al considerar que esta operación, extingue el crédito en términos legales. Razones por las que la Audiencia considera que existe una «creación artificial de este crédito».

Todo lo cual lleva al incumplimiento de la «regla de la prioridad absoluta». «Las clases cuarta y quinta (créditos ordinarios) sufren una quita del 95% del valor de sus créditos -la clase sexta sufre una quita del 100%- y a la clase séptima -Felipe Moreno- se le entregan acciones de la sociedad con un valor nominal de 4 millones de euros, que supone el 100% del valor de los créditos», sentencian.

Modificación unilateral

Los acuerdos privados que alcanzó el Real Murcia con Enrique Roca y LaLiga para que estos retiraran sus impugnaciones del juzgado tampoco han ayudado al club grana a convencer a los magistrados. De hecho, la estrategia no ha podido salir peor. Habla la sentencia conocida ayer de «modificación unilateral del Plan en beneficio de dichos acreedores, posiblemente eliminando la quita del 100% inicialmente prevista», subrayando además, como ya hizo en otro escrito de junio, que el Real Murcia nunca facilitó los contratos solicitados por la sala.

La resolución dedicada un apartado específico al acuerdo alcanzado con la Liga Nacional de Fútbol Profesional, al considerar que su contenido y momento de firma podrían haber afectado a la transparencia y equidad del proceso de reestructuración. El Tribunal subraya que las circunstancias que ahora se alegan para justificar un trato singular a La Liga ya existían en el momento de aprobar el plan, por lo que no se justifica su exclusión del perímetro ni un tratamiento diferenciado respecto a otros acreedores ordinarios.

Rafael Marras, señalado

Además cuestiona completamente el papel de Rafael Marras, experto concursal que ha llevado todo el proceso y del que dice que actúa como «asesor de parte», sin ser imparcial, «reproduciendo argumentos de la deudora y omitiendo escenarios relevantes, como el posible ascenso del club que acortaría los plazos de pago».

Sin soluciones

Tampoco compran los magistrados el argumento de la viabilidad, al considerar que los problemas económicos del Real Murcia vienen de muy atrás y que la única solución que aporta el Plan es acribillar a los acreedores con una quita del 95%.

En definitiva, la AP acepta las impugnaciones, a excepción de la presentada por Garía de la Vega, y tumba el Plan, obligando al Real Murcia a volver a empezar de cero, aunque el nuevo proceso nunca será tan agresivo como el anulado.