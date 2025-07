El ascenso imparable de Geila Macià, la gran promesa de la escalada española: "Voy a hacer todo lo posible para estar en las Olimpiadas de 2028"

Gelia Macià (Elche, 2009) es una de las grandes promesas de la escalada española y europea. Con solo 15 años, su trayectoria ya impresiona tanto por su precocidad como por su solidez competitiva. Hija de la exescaladora profesional y entrenadora Berta Martín, Gelia creció rodeada de presas y roca, y no tardó en destacar: encadenó su primer 8a con solo 10 años y su primer 8b+ a los 13, convirtiéndose en la escaladora española más joven en lograrlo.

En los últimos años ha brillado tanto en roca como en competición: ha sido campeona del mundo juvenil en 2022 y 2023, y en 2024 se proclamó campeona de Europa sub-19 de boulder con una actuación casi perfecta. Este 2025 ha dado el salto a la categoría absoluta con fuerza, destacando en varias pruebas de la Copa del Mundo y alcanzando puestos de semifinalista y finalista, incluido un notable 8º lugar en Praga.

Este fin de semana, Gelia compite en casa: en el Mundial de Escalada que se celebra en Alcobendas (Madrid), donde se enfrentará a algunas de las mejores escaladoras del mundo. Con una mezcla de madurez, humildad y pasión por el deporte, Gelia representa el futuro —y ya el presente— de la escalada española.

Pregunta. Tu trayectoria precoz ha sido espectacular —primer 8a a los 10 años, primer 8b+ a los 13— ¿cómo recuerdas esos hitos de tu carrera y qué impacto tuvieron en tu motivación?

R. Tengo muy buen recuerdo de todos esos hitos porque, al final, cuando era más pequeña no podía competir ya que no existían competiciones para tan pequeños, de forma esa era la única manera de disfrutar de la escalada. Además, íbamos con toda la familia y pasábamos juntos todo el día, por lo que para mí es un recuerdo superbonito.

P. Eres hija de Berta Martín, tu entrenadora y referente. ¿Cómo es la relación madre‑entrenadora y cómo influyó su experiencia en tu desarrollo?

R. Siempre digo que tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, porque al final hay mucha confianza. Ha sido el inicio de mi carrera, porque yo la acompañaba a ella a los rocódromos cuando era más joven, de manera que no me quedaba otra que escalar y jugar por ahí. Así que, básicamente empecé por eso, porque no tenía otra opción.

P. En una entrevista dices que empezaste en la escalada por ella, pero que al principio no te entusiasmaba. ¿Cuál fue el punto de inflexión que te hizo querer dedicarte a ello?

R. Estuve sin competir un tiempo, una temporada y vi que me gustaba, evidentemente, pero que necesitaba un objetivo. Soy una persona que me muevo mucho por objetivos y lo necesito para poder avanzar en mi carrera. Y así fue, volví a competir otra vez y ya empecé a entrenar un poco más en serio y me ha llevado donde estoy ahora.

P. Te proclamaste bicampeona mundial juvenil y recientemente campeona de Europa sub‑19 en boulder con nota impecable (98.6). ¿Cómo has pasado del éxito juvenil a competir en categoría absoluta?

R. Bueno, siempre cuesta un poco al principio. El primer año es un poco de introducción y sí que es verdad que el año pasado fue bastante duro, sin tanto éxitos como el anterior. Pero fue el paso a la categoría absoluta, que es lo que me esperan los próximos años, y yo creo que este año sí que ha sido ya un poco un poco mejor.

Al final he sabido empezar a prepararme más para estas competiciones, que son bastante diferentes a las juveniles. Gracias a eso he podido llegar hasta donde he llegado ahora mismo, que es a dos finales de ambas disciplinas, así que estoy supercontenta.

P. Este fin de semana compites en el Mundial de Alcobendas. ¿Cuáles son tus sensaciones y objetivos para esta competición en casa?

R. Principalmente, pasar a semifinales, que es siempre complicado. Aunque lo hayas hecho una vez, no tiene por qué lograrlo siempre, por lo que tienes que estar al 100% en todo momento. Una vez logrado el pase, darlo todo y si se puede entrar a las finales, mucho mejor.

P. La escalada cada vez gana más adeptos. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a otras niñas y jóvenes que empiezan en este deporte?

R. Les diría que lo hagan y que lo hagan con muchas ganas, ya que este deporte es increíble. Es superdivertido y un deporte supercompleto, lleno de muchos retos. No lo van a lamentar para nada.

P. Un reto para el futuro.

R. Yo espero clasificar para las Olimpiadas del 2028. Voy a hacer todo lo posible y lo que esté en mi mano para que eso sea posible.