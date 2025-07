Arranca la ‘Era Arribas’ en el Cartagena sin el apoyo popular

Siempre se dice, cuando hay cambio en la presidencia del gobierno de una nación o en otro ámbito de la administración, que el nuevo gobernante tiene 100 días de gracia. Un margen de tiempo para que pueda maniobrar y empezar a trabajar antes de hacerle críticas más o menos intensas. Esta tradición que viene de EEUU no se suele llevar a la práctica en realidad en el ámbito político y lo cierto es que en el deportivo, mucho menos.

Antes de empezar la rueda de prensa, el FC Cartagena emitió un comunicado en el que confirmaba que el acuerdo era total para el traspaso de poderes y la llegada de Alejandro Arribas y su grupo. Los actuales miembros de la junta directiva de la entidad abandonarían sus puestos en los próximos días. En el último momento nos enteramos de que no es Pedro Arribas el máximo dirigente de la entidad albinegra, y sí lo es su hijo Alejandro Arribas, exjugador profesional hasta esta temporada que acaba de finalizar y que ha cambiado las botas por los despachos.

Alejandro Arribas es el nuevo máximo responsable del FC Cartagena; tras la firma de su grupo Inversiones Arrisanz S.L., se ha hecho con el 100% de las acciones de la entidad albinegra.

Aterrizó en la ciudad trimilenaria, se presentó con sus dos hombres de confianza en una rueda de prensa ante los medios de comunicación y sobre todo ante la atenta mirada de unos aficionados cartageneristas hartos de la situación actual.

No lo tiene nada fácil la nueva directiva del club albinegro para ganarse el cariño y la confianza de un entorno que ve este cambio un lavado de imagen y un intento de engañar a la masa social que un cambio real entre los reales dirigentes de la entidad portuaria.

Arribas y su empresa han elegido Cartagena y el dirigente, y hasta hace dos meses futbolista profesional, lo explicó de esta manera: «El Cartagena es un club grandísimo y queremos devolverlo al sitio que se merece. Que sea más grande lo que es. Y con el objetivo de volver esta misma temporada a Segunda. Sabemos que están el Murcia y el Ibiza, pero nosotros lo intentaremos. Las decisiones serán nuestras. Necesitamos ese periodo de transición. Intentaremos cambiar algunas cosas para hacerlas de otra manera».

El Cartagena ya está inscrito en la Liga y Arribas confirmó que la semana que viene se abonarán las nóminas de los trabajadores a los que se les sigue adeudando dinero. Todos esos problemas quedarán resueltos y el nuevo dirigente, que no aclaró por cuánto se ha hecho con la propiedad del Cartagena, explicó que el pago de la deuda iba dentro del desembolso que se iba a efectuar para quedarse con el club albinegro.

Felipe Moreno, un amigo

Felipe Moreno asumió las riendas del Real Murcia en marzo de 2023 y hasta febrero, es decir, un mes antes, estuvo colaborando económicamente con el FC Cartagena. Desde entonces, su figura está en entredicho en la ciudad trimilenaria. Además, coincide el momento en el que él dejó de aportar con la aparición de problemas económicos en el club albinegro. Su nombre no aparece en ningún papel, pero su importancia en Duino Inversiones está ahí. Ahora, tras un sinfín de nombres de posibles compradores en los últimos meses, el club finalmente ha sido vendido y precisamente a un grupo inversor que el empresario cordobés conoce bien.

Alejandro Arribas en ese aspecto ha querido ser claro: «Felipe Moreno no tiene ninguna relación con el Cartagena», expresó contundente el nuevo dirigente albinegro. Reconoció que se conocen desde hace tiempo, eso sí, pero hasta ahí: «Conozco a Felipe Moreno porque obviamente en el fútbol nos conocemos todos y sé que estaba en el Leganés y ahora está en el Real Murcia. Jugaremos contra ellos y esperamos ganarles, pero Felipe no tiene nada que ver en esto. Yo, con el único con el que he hablado es con Paco Belmonte y con el que llegué a un acuerdo es con Paco. Felipe no tiene nada que ver con el Cartagena en este momento», concluía este tema así de rotundo Arribas.

Belmonte se irá algún día

No hay fecha para la salida de Sánchez Breis y Paco Belmonte. Alejandro Arribas y también Víctor Alonso, que asumirá la dirección general del club, pusieron en valor la importancia de hacer una transición ordenada. Ambos ven esta circunstancia como algo fundamental para que el club siga dando pasos esta temporada, ya que el cambio de propiedad se ha producido cuando está la pretemporada a punto de arrancar: «Llegar aquí y echar a todo el mundo es malo para las personas y para el club. Esta transición es en beneficio del club. Tengo que conocer a todos los empleados. Con ellos ha estado 5 años en Segunda. Entiendo que la gente piense otra cosa. Vengo de otro club, y también se hizo una transición así», explicaba Arribas.

Tras esa explicación, era necesario preguntarle claramente por ambas figuras y en ese aspecto su frase fue clara: «Lo normal es que se haga una transición ordenada en unos meses y después se marche», confirmaba el ex jugador de fútbol.

Parece evidente que ambos saldrán, pero no se sabe cuándo. Javi Hernández entra en el club en la parcela deportiva, pero aclaró que se va a quedar en Madrid viendo jugadores y planificando la temporada siguiente, por lo que en esta va a tener un papel secundario. Eso confirma la importancia de Breis en la confección de esta plantilla y de Belmonte como hombre fuerte en estos primeros meses de transición. Lo normal es que ambos se marchen, pero nadie sabe cuándo ocurrirá.

Sin objetivo de abonados

Muchos aficionados tienen decidido no abonarse. El ruido generado desde que la semana pasada se anunciara el traspaso de poderes no ha cambiado la mentalidad de la gran mayoría que, en este momento del verano, tienen más que decidido no abonarse.

El dirigente no ha hablado de cifras, pero sí ha animado a la afición a estar con el proyecto: «Que la gente no se abone es perjudicial para el club. Creo que lo que deberían hacer es animar al club en este momento, que entiendo que no es fácil porque ha bajado de categoría», pedía el señor Arribas, que tiene mucho trabajo por delante para convencer a la afición.

Sánchez Breis se encara con los aficionados

Alrededor de las 13:30, tras la rueda de prensa en la que ni Breis ni Paco Belmonte comparecieron ante los medios, ambos se disponían a montarse en su vehículo particular para irse del Cartagonova cuando un grupo pequeño de aficionados del Cartagena empezaron a increparlos e insultarlos. Breis, al escuchar los improperios, decidió acercarse al grupo y se empezó a defender gritando: «Llevo mucho tiempo callado porque hay cosas que no se pueden decir en público, pero yo no soy ningún ladrón», expresaba enfadado el director deportivo del Cartagena, mientras era sujetado por Belmonte y por el resto de compañía que tenía en ese momento

Tras unos diez minutos de debate acalorado con los aficionados se marcharon los dirigentes del club albinegro en su coche sin más incidencia, pero este hecho confirma lo caldeado que está el ambiente y que el anuncio del cambio de propiedad no ha calmado a los aficionados.