Arribas: "Felipe Moreno no tiene relación con el Cartagena"

Alejandro Arribas, de la empresa Inversiones Arrisanz que tiene el 100% de las acciones del Cartagena, se ha presentado en sociedad. En la rueda de prensa en la que le acompañaron Javi Hernández, que será el futuro director deportivo, y Víctor Alonso, que va a ocupar el puesto de director general, se mostró muy serio, responsabilizado y se ha mostrado ilusionado de cara a la nueva era que empieza hoy.

Antes de empezar la rueda de prensa, el club emitió un comunicado en el que confirmaba que el acuerdo era total para el traspaso de poderes y la llegada de Alejandro Arribas y su grupo. Los actuales miembros de la junta directiva de la entidad abandonarían sus puestos en los próximos días.

Desde el pasado 4 de febrero, cuando Paco Belmonte compareció ante los medios de comunicación para hacer un monólogo de 17 minutos y no aceptar preguntas, no se producía ninguna rueda de prensa en el Cartagonova por parte de los dirigentes del club. Nada más y nada menos que cinco meses y medio de silencio. En esta rueda de prensa existía la duda de si iba a aparecer o no, pero finalmente no ha comparecido ante los medios. En ese aspecto, Arribas lo explicaba así: “Ellos no están aquí porque nos estamos presentando nosotros”. Ha repetido, eso sí, en varias ocasiones la importancia de que sigan tanto Paco Belmonte como Breis en este periodo de transición.

Belmonte se irá en unos meses.

No ha sido totalmente categórico en su respuesta, pero sí ha confirmado el nuevo máximo dirigente de la entidad albinegra que Paco Belmonte se irá tras unos meses. “Estoy muy agradecido porque no se puede entrar en un club como un elefante en una cacharrería. Lo normal es que se haga una transición ordenada en unos meses y después se marche”, confirmaba el ex jugador de fútbol, que desde ahora se ha convertido en el máximo responsable de la entidad y tendrá que auditar todo lo que haga Belmonte y Breis. “Lo más adecuado es confeccionar la plantilla junto con ellos. Yo soy la cabeza visible y tendré la última palabra posible. El entrenador y algunos jugadores ya estaban; en ese aspecto, confirmó el presidente que el actual míster, Javi Rey, está más capacitado para asumir el reto.

Nuevos dirigentes del Cartagena / Prensa FC Cartagena

Relación con Felipe Moreno

La relación con Felipe Moreno era sin duda una de las grandes dudas que debía resolver en esta primera comparecencia el máximo dirigente del club albinegro. En ese aspecto, Alejandro Arribas ha reconocido que lo conoce desde hace muchos años porque son hombres de fútbol, pero que no tiene ninguna vinculación con el Cartagena. “No tiene ninguna relación con este club”, así de categórico se ha mostrado, aunque todas las informaciones que han ido apareciendo no dejan nada claro este punto.

Sin cifras oficiales

Alejandro Arriba no aclaró las cifras de la operación: “El acuerdo es confidencial”. El dirigente madrileño ha reconocido que está todo correcto, pero no ha querido mostrar ningún tipo de documento ni habló de ninguna cifra. Repitió en varias ocasiones que el acuerdo es confidencial y que al ser una empresa privada no tenía que mostrar este tipo de acuerdos ni de contratos.

Objetivos deportivos

Paco Belmonte le prometió a los peñistas cuando se reunieron que se haría un equipo competitivo. Arribas ha confirmado este punto y ha sido muy claro en cuanto a los objetivos del club: “Se va a hacer la mejor plantilla posible. Murcia e Ibiza con rivales obvios. Pero pelearemos por subir a Segunda División”, aseveraba el nuevo presidente.

Impagos a los jugadores

El Cartagena ha sido en los últimos meses, además de por protagonizar un descenso deportivo muy duro de digerir, por no pagarles las nóminas a sus trabajadores. Ese tema se da por zanjado con el cambio de dirección: “Nos hemos inscrito esta mañana”. “La deuda de los jugadores se pagará la próxima semana y se va a poner al día todo el mundo”, se ha mostrado contundente aclarando que para que la Liga te deje inscribirte debe estar todo correcto.

Alejandro Arribas entrando a rueda de prensa / Iván Urquízar

Víctor Alonso, hombre fuerte de Arribas

Victor Alonso es el nuevo director general del club y la cabeza visible en el aspecto financiero: “Acabamos de aterrizar. Nos hemos preocupado de inicio por lo más urgente, que es la deuda con los jugadores, y se va a resolver. A partir de ahí nos vamos a poner a trabajar, cómo se puede gestionar esa deuda, y por eso es muy importante ese periodo de transición”. Es muy difícil rebajar la crispación en un día, pero es importante que nos expliquen la situación para conocerla y ya tomar decisiones. Sabemos que hay bastante deuda y veremos cómo se ha gestionado. Hay cosas que no se pueden decir y otras que nos tocará gestionar. Agradezco que nos cuenten con humildad la situación actual”, confirmaba el exdirigente del Real Murcia en el que estuvo durante 18 años.

Ha descartado en principio un concurso de acreedores en el club, pese a la deuda que hay: “Mi papel es que en el día a día todo vaya bien. Honestamente, no he venido aquí pensando en no meter al Cartagena en un concurso de acreedores. Que Cartagena esté orgullosa de su club de fútbol”.

También estaba Javi Hernández, que todo apunta que será el máximo responsable deportivo para el curso que viene y que va a tener, mientras tanto, un papel secundario. “Voy a colaborar con la dirección deportiva que lleva Sánchez Breis. No voy a ser el director deportivo”, aclaraba Hernández.

La no presencia de Belmonte y el oscurantismo en cuanto a las cifras del club dejan más dudas que certezas en la primera toma de contacto de la nueva dirección albinegra.