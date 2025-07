Peligra el inicio de la liga para ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena

La Primera División, en la que están ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena, puede sufrir una alteración en la temporada 2025-2026. Ambos equipos empezarán en los próximos días la pretemporada de cara a la nueva campaña con la vista puesta en el fin de semana del 6 y 7 de septiembre que es cuando está fechada la primera jornada. Eso sí, puede ocurrir que el inicio de la liga se aplace.

El Real Betis se ganó en la pista el ascenso a la Primera División. El conjunto andaluz fue el campeón de la fase regular del curso pasado en la Segunda División, por lo que lograba el ascenso de manera directa a la Primera División de fútbol sala. El club decidió cerrar la sección, por lo que el equipo desaparecía y dejaba una plaza libre que había que cubrir. Alzira y Málaga Ciudad Redonda optaron a ese lugar, argumentando ambos que las leyes están de su lado.

Final de la Supercopa de España entre Jimbee Cartagena y Real Betis / Loyola Pérez de Villegas

La RFEF le dio la razón al Alzira. En el comunicado oficial, el máximo organismo del fútbol español confirmó al equipo valenciano al dejar claro que la normativa vigente publicada en la Circular 10, de la temporada 22-23 en el reglamento de la RFEF, aún está vigente. En ella, se expone lo siguiente: “El mejor derecho deportivo le corresponde al siguiente mejor clasificado de esa misma división de los que no ascendieron”. Atendiendo a esto, queda claro que la plaza es para el Alzira. El Málaga Ciudad Redonda no se ha quedado con los brazos cruzados, ya que se ampara en las bases reguladoras de la competición, redactadas para la temporada 24-25. Ahí, en el apartado de sistema de competición para la Segunda División, se publica que la clasificación final de la temporada quedará determinada por el campeón de la Liga Regular, el campeón del play off de ascenso y el subcampeón del play off de ascenso. Atendiendo a esto, la plaza debería ser para el cuadro malagueño.

El Málaga irá al TAD

El presidente del Málaga Ciudad Redonda, José Carlos Rodríguez, ha sido muy contundente en las últimas horas y ha declarado que reclamarán al TAD si es preciso y pedirán medidas cautelares que retrasen el inicio de competición. El máximo dirigente de la entidad malagueña además se ampara en que ya hubo un precedente en la campaña 2011-2012 y el equipo que más lejos llegó al play off fue el que ascendió, en concreto el Burela en aquel año. Es un precedente que usará el club andaluz en todas las instancias, ya que ahora se siente perjudicado. Si el juez aplica las medidas cautelares, la primera jornada de liga se podría retrasar y verse afectados tanto Jimbee Cartagena como ElPozo Murcia.

¿Posible liga de 17?

Otra opción que se baraja es que la justicia le dé la razón al Málaga, pero, al ser ya incluido el Alzira en la Primera División, ambos equipos logren el ascenso y, por lo tanto, la liga sea de 17 conjuntos. Si esto se confirmara, el descenso pasaría de dos a tres equipos y la competición tendría 32 jornadas, en la que en cada una de ellas tendría que descansar un club.

Muchas dudas ahora mismo a pocos días de que arranque la pretemporada de los equipos de la Primera División del fútbol sala español.