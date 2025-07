Incertidumbre sobre la venta del FC Cartagena una semana después

Durante el verano más importante para el Fútbol Club Cartagena en los últimos diez años son muchas las incógnitas y pocas las certezas. Justo lo contrario de lo que demanda la parroquia albinegra. Una semana después de la publicación de la venta del club a Pedro Arribas, nada se sabe sobre el nuevo proyecto cartagenerista, que comienza a competir en apenas mes y medio.

No se sabe qué funciones tienen los miembros de la anterior junta directiva. Tampoco cómo está el balance de cuentas tras el descenso de categoría mientras la dirección deportiva sigue anunciando fichajes. No se conoce cuánto le ha costado la entidad a Pedro Arribas ni quién ha puesto el dinero ni cómo se ha valorado el club, así como tampoco los intereses del grupo inversor Arrisanz en adquirir el Cartagena. En el nuevo FC Cartagena, la opacidad es prácticamente la misma que en el antiguo.

A pesar de que en el comunicado oficial del traspaso de la propiedad se mencionaba la transferencia del cien por cien de las acciones, ante el CSD no consta ninguna intención de adquisición, un paso ineludible en la operación. También citaba el comunicado la importante rueda de prensa explicativa por parte de la propiedad entrante. Se daría cualquier día de la semana en curso. No se especificó cuál, pero ese día aún no ha llegado cuando sobrepasamos la mitad de la semana. Ni siquiera se ha producido una declaración pública de los compradores que confirme la operación.

La parroquia albinegra espera impaciente las palabras de Pedro Arribas, quien está al mando del grupo comprador, para entender la situación institucional de su equipo. Aunque se rumorea que esa rueda de prensa podría darse mañana jueves, esta información no ha sido confirmada de manera oficial.