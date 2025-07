Ilusión y ambición en el arranque de la Deportiva Minera

La Deportiva Minera arrancó este miércoles, con los protocolarios reconocimientos médicos, el curso 25-26 con más ilusión y ambición que nunca. Tras un curso 24-25 histórico en el que el equipo llegó a tercera ronda de Copa del Rey y pudo enfrentarse al Real Madrid y en liga, aunque terminó con un sabor agridulce, se consiguió una salvación relativamente cómoda y llegó a ir comandando la competición en la primera vuelta.

Ahora toca dar un paso más. José Blaya, desde que asumió el cargo, ha mantenido siempre un discurso ambicioso porque él lo es y no entiende su trabajo, en el mundo de la pesca, ni este deporte de otra manera. El máximo dirigente rojillo no se ha escondido y ha determinado que el objetivo del club debe ser pelear el play off de ascenso porque su gran ilusión es colocar a la Deportiva Minera, al menos, en Primera Federación. La campaña pasada fue muy positiva, pero Blaya quiere más.

El encargado de la parte deportiva se mantiene y es de lo poco que permanece de la pasada campaña. Antonio Martínez sigue de director deportivo y su misión es conformar un equipo que pueda pelear con los ‘transatlánticos’ con los que debe luchar el cuadro de Llano del Beal. Recreativo de Huelva, Xerez, Estepona, Melilla, el recién ascendido Extremadura y el nuevo Unión Malacitano se presentan en el grupo con presupuestos muy altos. Ellos, unidos a los representantes de la Región de Murcia, hacen que el grupo IV sea excesivamente competitivo y la Deportiva Minera no puede fallar en este mercado estival para estar a ese nivel.

Checa, a los mandos

La gran decisión era elegir al entrenador y las riendas del vestuario; desde ya las tiene Checa. El ex entrenador del Xerez no fue la primera opción, pero sí fue el que más creyó en el proyecto. Tanto es así que ha firmado por dos campañas, algo difícil de ver en Segunda Federación. Tiene trabajo por delante, ya que debe armar un equipo nuevo al quedarse solo cuatro futbolistas del curso pasado. Como si fuera un alquimista en un horno, tendrá que convertir en oro todo el material que le va a ir llegando durante las próximas semanas. Ahora mismo, con los refuerzos y los que se quedan, tiene algo más de media plantilla, por lo que debe tener paciencia para disponer de todos los efectivos.

Copa Federación y amistosos

La Deportiva Minera anunció todos los encuentros de preparación de cara al inicio de la liga que se producirá el 7 de septiembre en Chapín. Ese día se medirá al Xerez Deportivo y tratará de lograr los tres puntos y, para llegar en la mejor forma posible, ha diseñado una pretemporada muy cargada. Además, el club rojillo se ha apuntado a la fase autonómica de la Copa Federación.

El 26 de julio se medirá al club catarí del Al Rayan en el primer encuentro preparatorio. El 1 de agosto, en el Ángel Celdrán, recibirá al Athletic Club Torrellano del grupo VI de Tercera Federación. El 6 de agosto tendrá una buena piedra de toque al medirse al UCAM Murcia en el Mayayo, mientras que tres días después jugará ante el Elche Ilicitano, también de Segunda Federación, pero del grupo III. Otro rival de su nivel será el Lorca Deportiva, al que se medirá el 19 de agosto en el Llano del Beal. Antes, el 15 de agosto se enfrentará al Real Murcia Imperial.

El partido más interesante y que más expectación creará será el que le enfrente el 23 de agosto al Real Murcia en Pinatar Arena. Como anunciamos en esta redacción, ambos clubes llevaban tiempo hablando para que se realizara este encuentro de preparación.

El 24 de agosto, un día después, el club cartagenero iniciará su andadura en la Copa Federación al visitar al Molinense en los cuartos de final. Si se clasifica jugaría las semifinales el 27 y la final el próximo 30 de agosto. Eso mismo día está fechado, y se suspendería si el cuadro de Llano del Beal accede a la gran final, un encuentro ante el UCAM Murcia B. Será el último choque a una semana vista del inicio de la competición.