El último baile de Pedro León con el Real Murcia

Pedro León Sánchez (Mula, 24 de noviembre de 1986) va a cumplir su séptima temporada defendiendo los colores del Real Murcia en dos etapas diferentes. El jugador muleño anunció ayer en rueda de prensa que seguía un año en el club grana y que esa decisión la tuvo clara desde que pitó el final del partido el colegiado en la eliminatoria ante el Nástic de Tarragona. El jugador quiso explicar cómo fue ese momento en el vestuario cuando todos sus compañeros estaban llorando tras la eliminación: «Cuando Alberto González se levantó a darme un abrazo tras el partido, y ver el sentir de mis compañeros, me di cuenta de que tenía poco que pensar», recordaba así Pedro León.

El centrocampista renueva por la entidad grana por una temporada, hasta el 30 de junio de 2026, y arrancará así la cuarta campaña consecutiva en esta segunda etapa: «Voy a seguir intentando un año más el ascenso a la Liga de Fútbol Profesional con el Real Murcia. Hace 18 años me fui de aquí con un ascenso a primera división, siendo importante para el club. Hace tres años volví al club de mi vida y decidí bajar a Primera Federación para intentar volver a ascender». Pedro León tiene claro que no se hubiera perdonado no continuar: «Lo fácil hubiera sido desistir y disfrutar de mi familia, pero creo que me hubiera arrepentido. Estoy convencido de que mi club me necesita en el terreno de juego y que con mi ayuda será más fuerte», explicaba el ‘14’ murcianista en rueda de prensa.

La temporada de Pedro León fue de más a menos. Tras una gran primera vuelta en la que el medio fue decisivo tanto en números como en juego, su segundo tramo de liga bajó el rendimiento. Durante la campaña, el capitán del Real Murcia no se escondió y fue muy contundente. Es evidente que no tuvo conexión con Fran Fernández y el estilo de juego del técnico almeriense le perjudicó enormemente. El cambio de entrenador y la llegada de Joseba Etxeberria la ve el centrocampista nacido en Mula como una gran oportunidad, ya que no concibe otra temporada en la que el Real Murcia no sea un equipo dominador en la categoría en cuanto a juego, además de conseguir buenos resultados.

Un año más y adiós

No fue categórico, pero prácticamente. Pedro León va a defender la camiseta del Real Murcia un año más y se marchará del club, por lo menos de la plantilla, el próximo verano. Sus palabras dejan clara la mentalidad que tiene, por lo menos en este momento, a pocos días de arrancar la pretemporada en busca del ansiado ascenso a la Segunda División: «Si hago los números del primer año y Asier quiere que siga, pues seguiré. Si no, evidentemente hay una alta probabilidad de que sea mi último año», confirmaba el futbolista ante los medios. La ilusión por el ascenso se ha convertido prácticamente en una obsesión y por el jugador no va a ser, y por eso se ha permitido este último baile y el club feliz de que así sea.

Encaje con Etxeberria

En los últimos tiempos, Pedro León ha ido alternando la posición de extremo derecho con zonas más centradas del campo. El propio futbolista reconocía que su mayor problema ahora mismo es la edad, que es algo que no se puede solucionar, ya que el tiempo pasa para todos. El capitán grana es un jugador muy inteligente y ha sabido reciclarse para seguir siendo importante con un fútbol distinto adecuado a su nueva realidad. En ese aspecto, ahora mismo es un jugador que puede ser apto para jugar por banda, priorizando más el centro o la combinación que la velocidad y llegar a línea de fondo, pero también como organizador o mediapunta en posiciones centrales del campo para aprovechar su visión de fútbol y también su disparo. Lógicamente, el toque no se pierde y a balón parado siempre va a ser una amenaza hasta el día de su retirada. Joseba Etxeberria apuesta por tener siempre jugadores de calidad entre líneas y en esa posición, en la que la llegada de Moyita, la continuidad de Juan Carlos Real y ahora también esta renovación de Pedro León confirman que Joseba quiere tener en su once varios jugadores con buen pie.

No lo va a tener nada sencillo para ganarse un puesto en el once titular. Los fichajes de Moyita y Álvaro Bustos, más todo lo que queda por llegar, van a hacer al Real Murcia como el gran rival a batir en la categoría y, por lo tanto, el equipo donde más complicado va a ser ganarse un puesto. Veremos el rol que le asigna Etxeberria o que se gana el propio capitán, porque ya dejó claro en la comparecencia ante los medios que va a aportar con las mismas ganas si juega un minuto o si lo hace durante todo el choque. No va a ser ningún problema para el vestuario, pero seguro que va a querer ganarse el máximo de minutos en este último curso con la elástica murcianista.

Salario donado a las bases

La continuidad de Pedro León en la plantilla del Real Murcia no supondrá una carga económica para el club. De hecho, el muleño no percibirá ni un euro por esta próxima campaña. El acuerdo es que perciba el salario mínimo establecido en el convenio, unos 25.000 euros, dinero que posteriormente será donado íntegramente a la Cantera Grana. Así lo anunció el propio Real Murcia en el día de ayer.