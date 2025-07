El Real Murcia se pone a punto para la pretemporada

Cada vez falta menos para que el Real Murcia 2025-2026 comience a calentar motores. El conjunto grana ha entrado en su particular semana de la 'vuelta al cole', donde comenzará este jueves con los primeros entrenamientos de la preparación veraniega bajo los mandos del entrenador Joseba Etxeberria. No obstante, antes de que eso ocurra, la plantilla grana se ha sometido a las tradicionales pruebas médicas para conocer el estado de todos sus futbolistas.

Desde primera hora de la mañana, los jugadores del Real Murcia fueron apareciendo en las instalaciones de IMED Hospitales, entre ellos también alguna de las últimas incorporaciones, como el lateral izquierdo Cristo Romero. Los futbolistas pasaron por diferentes pruebas, como electrocardiogramas, analíticas completas y chequeos generales, garantizando así que todos se encuentran en condiciones óptimas para afrontar las primeras sesiones de trabajo. Durante este miércoles se realizarán otro tipo de exámenes físicos, mientras que el regreso al césped está fijado para el jueves 17 de julio a las 9.30 horas en las instalaciones de Pinatar Arena.

El delantero Pedro Benito, del Real Murcia, durante las pruebas médicas. / Prensa Real Murcia

Un objetivo claro

El central Alberto González, uno de los capitanes del Real Murcia, aseguró que todos tienen claro el objetivo "desde el primer día" para una próxima temporada que afrontan con ilusión. "Este año va a seguir gran parte del bloque del año pasado y eso nos ayudará desde el principio a trabajar mejor e integrar más rápido a los nuevos compañeros", comentó el central asturiano, quien también destacó la llegada de Etxeberria al banquillo. "He escuchado un poco lo que ha dicho. Creo que es una propuesta atrevida, agresiva y de una presión alta...a un equipo como el Murcia creo que le irá muy bien, pero sé menos que vosotros, creo yo", explicó el defensa para después añadir que "soy un jugador que he tenido ya muchos entrenadores y me he adaptado a todo. Sí que me encuentro muy cómodo con esa propuesta de jugar con la defensa adelantada, tener metros para atrás y presionar arriba, es algo que personalmente me gusta".

En este mismo sentido, también valoró la continuidad de Pedro León, quien será de nuevo uno de los máximos referentes del vestuario esta campaña. "Cuando se le pasara todo lo del Nàstic, creía sinceramente que iba a seguir. Realmente Pedro ahora mismo no tiene ninguna necesidad de estar en el Murcia, de pasar momentos malos como hemos pasado y él el que más. Creo que él tiene ese sueño de llevar a su Murcia al fútbol profesional y es una persona muy constante y trabajadora. Personalmente me alegro enormemente de que se haya quedado porque creo que nos va a aportar muchísimo en el terreno de juego y también muchísimo fuera, es un jugador fundamental para nosotros y no me imagino otra manera de ascender que con Pedro León como capitán", aseguró.

Nuevo amistoso

Por otro lado, el Real Murcia desveló en su calendario otro nuevo partido amistoso para su preparación. Y es que los granas se enfrentarán el próximo 15 de agosto al Melilla, que competirá en Segunda Federación esta campaña, en las instalaciones de Pinatar Arena, a las 10.00 horas.