La Unión, un triste referente en el traslado de clubes

Lo que ocurre en la Región de Murcia con los traslados de los equipos de una localidad a otra no es lo habitual en el resto del país. Hay casos, sí, pero muy aislados y no tiene nada que ver con lo que se vive en esta Región cada temporada. En nuestro fútbol, cada verano parece una obligación que se mueva algún equipo de una localidad a otra. Este verano, además del cambio del FC La Unión Atlético a Málaga, también se ha producido el traslado del Deportivo Marítimo desde Cartagena a Los Alcázares. Este club ya se había movido el verano pasado desde Balsicas a la ciudad portuaria con el cambio de nombre incluido.

Desgraciadamente para el municipio minero, si una ciudad está acostumbrada a los traslados, es La Unión. No fue la primera, pero sí ha sido la que ha estado más veces involucrada en este asunto en el siglo XXI. El primer movimiento que hubo fue en el año 2009 cuando se produjeron varias reuniones entre el club minero y Paco López, en representación del FC Cartagena para convertir al CD La Unión en dependiente del cuadro albinegro. Este hecho se confirmó el 25 de junio, se le cambió el nombre por el de Cartagena-La Unión que compitió durante dos temporadas en Tercera Federación y que terminó desapareciendo cuando finalizó esa filialidad.

La ciudad se quedaba sin equipo, pero durante muy poco tiempo. En ese verano del 2011, el Caravaca, que estaba en Segunda División B, se traslada a la ciudad minera para competir. Andrés Marco que era el nuevo presidente de la entidad caravaqueña entendió que en la ciudad del Noroeste no había ni apoyo empresarial ni de afición y se lo llevó a La Unión. El traslado se convierte en un auténtico fracaso, ya que el equipo tuvo problemas desde el inicio en el Campo de Cartagena, descendió de categoría en el campo, sin ningún respaldo de público y desapareció posteriormente.

Si el verano de 2009 y 2011 fueron movidos, también lo fue el del año 2012, ya que con la desaparición del antiguo Caravaca, que había terminado su camino en La Unión, se hizo otro movimiento para mantener el fútbol vivo en la localidad minera. Se adquiere la plaza del Puente Tocinos, que había arrancado su andadura en 2005, y este movimiento provoca que la pedanía capitalina se quede sin fútbol. Este nuevo La Unión CF, con el mismo presidente que no había conseguido mantener vivo al club que se había movido desde Caravaca, José Francisco Beltrán, empieza su camino en Preferente, logra el ascenso a Tercera División el primer año y compite hasta el año 2018.

2018, último cambio

En el verano de 2018, la directiva La Unión CF, tras descender de categoría a Preferente Autonómica, en vez de hacer lo que se supone que hay que hacer que es hacer un proyecto para retornar a Tercera, se pone a estudiar si en Tercera hay plazas para intentar seguir en categoría nacional. En San Pedro del Pinatar ve que ese equipo tiene problemas y por lo tanto se pone manos a la obra. El actual club se fusiona con el Cabezo de Torres, en otro movimiento inexplicable, y el nuevo equipo compite en la capital del Segura, abandonando el Polideportivo Municipal de La Unión.

Pero no, no se queda huérfano el municipio de fútbol y se produce otro cambio. El FC Pinatar, que había adquirido la plaza anteriormente del Torre Pachecpo, finaliza la campaña 2017-2018 en sexta posición, pero no puede continuar. La plaza queda en el aire y de nuevo aparece La Unión en la ecuación. El club se traslada de San Pedro a la ciudad minera, compite con el nombre de FC La Unión Atlético y en este periodo, primero desciende a Preferente Autonómica, posteriormente asciende a la nueva Tercera División en el año 2020, hace dos campañas logra el ascenso a la Segunda Federación y esta temporada se ha quedado a las puertas de la Primera Federación.

Defunción en 2025

El 6 de marzo esta redacción anunció la intención que tenía la directiva de La Unión Atlético de marcharse a Málaga. Tras conseguir la aprobación de las federaciones territoriales de La Región de Murcia, Andalucía y a la espera del ok final de la RFEF, el traslado del cuadro minero a la ciudad malagueña ya lo escenificó la directiva del ahora equipo malagueño. El equipo competirá como CD Malacitano y ya es a todos los efectos equipo perteneciente a la Real Federación Andaluza de Fútbol y disputará sus partidos en el Estadio Ciudad de Málaga. Así lo anunciaron el pasado miércoles en la rueda de prensa oficial Daniel Pastor y Mario Luna, hijo de Julián Luna y actual Director General del club.

La historia del conjunto minero finaliza aquí tras una trayectoria impresionante, donde casi se consigue un ascenso histórico a Primera Federación. Julián Luna, ya desde el año pasado, no veía futuro a este proyecto en la localidad minera e intentó que jugara en otra ciudad de la Región de Murcia. Finalmente, encontró la vía de escape en Daniel Pastor y en Málaga. El fútbol regional pierde un club.

La Unión se queda con un club en el fútbol senior. El Ciudad de La Unión compite en Segunda Federación y esta campaña se ha quedado a las puertas del ascenso de categoría. Ahora es el único representante de la localidad minera y los aficionados huérfanos del FC La Unión Atlético tendrán en el club “ciudadano” la oportunidad de verse representados y seguir apoyando a un club local. La ciudad ahora pasa de estar en la cuarta categoría del fútbol español a la octava y con un equipo muy modesto.

Veremos lo que depara el futuro, porque en esta ciudad, viendo los últimos 16 años, no hay nada escrito ni se puede dar nada por supuesto.