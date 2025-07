Tarde amarga en El Palmar

Lo que ocurrió en El Palmar fue algo inusual. Por primera vez había silencio en sus calles después de una final de Carlos Alcaraz en un Grand Slam. Los vecinos de la pedanía murciana se volvieron a reunir en el Espacio Joven Los Colorines y la Real Sociedad Club de Campo, donde habitualmente entrena el joven tenista cuando se encuentra en casa, para animar a su ‘Carlitos’. Pero acabaron con una sensación amarga ante las pantallas gigantes instaladas. Un sentimiento al que hasta ahora nunca se habían enfrentado.

Confiados en poder vivir otro desenlace como el ocurrido en París hace poco más de un mes, con la espectacular remontada de Carlos Alcaraz ante Sinner para levantar la ‘Copa de los Mosqueteros’, empezaron a ser conscientes del giro de guion de Londres. Con los primeros gritos de ánimo y alegría con el primer set anotado a favor del murciano, todos empezaron a hacer cuentas.

Tan solo faltaban dos más para conseguir la sexta victoria consecutiva ante el italiano en sus duelos particulares y para levantar el que hubiera sido su tercer Wimbledon consecutivo. Pero la alegría se fue transformando cada vez en más gestos de apoyo para su paisano y más tarde... en algo de sufrimiento. En el cuarto set, con el 4-3, apareció el cántico del ‘Sí, se puede’ en la pista central de Wimbledon, alguna voz resonando allí también desde El Palmar, en otro intento de Alcaraz de rehacerse, de levantarse, y de convertir otra vez lo imposible en posible.

Pero esta vez no fue así. ‘Carlitos’ cayó por primera vez en su sexta final de un Grand Slam a sus 22 años. Un dato bestial que quizá no sirve ahora de consuelo, pero sí para darse cuenta de que no serán muchas más las veces que El Palmar se quede sin ruido.