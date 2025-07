Pedro León renueva un año más con el Real Murcia

Pedro León seguirá un año más defendiendo los colores del Real Murcia. El centrocampista muleño renueva por la entidad grana por una temporada y arrancará así la cuarta campaña consecutiva en esta segunda etapa: “Voy a seguir intentando un año más el ascenso a la Liga de Fútbol Profesional con el Real Murcia. Hace 18 años me fui de aquí con un ascenso a primera división, siendo importante para el club. Hace tres años volví al club de mi vida y decidí bajar a Primera Federación para intentar volver a ascender”.

En ese aspecto, Pedro León tiene claro que no se hubiera perdonado no continuar: “Lo fácil hubiera sido desistir y disfrutar de mi familia, pero creo que me hubiera arrepentido. Estoy convencido de que mi club me necesita en el terreno de juego y que con mi ayuda será más fuerte”, analizó el ‘14’ murcianista.

No lo ha confirmado, pero Pedro León piensa que hay muchas posibilidades de que sea su última campaña con la elástica murcianista: “Si hago los números del primer año y Asier quiere que siga, pues seguiré. Si no, evidentemente hay una alta probabilidad de que sea mi último año”.

Pedro León renueva con el Real Murcia / Paco Sarabia

A sus 38 años, Pedro León se ha mostrado todavía fuerte tanto física como mentalmente y se siente preparado para seguir siendo importante en el equipo. “Tenía claro que tenía que intentarlo un año más. Creo que el equipo me necesita en el campo y ahí estaré, al 100%”.

La conversación que tuvo con Joseba Etxeberria fue clave para tomar esta decisión. Además de quererlo el propio jugador, entendía que era necesario que tanto Asier Goiria como el nuevo míster lo quisieran. Hay que recordar que las palabras del técnico ya dieron una pista sobre la decisión final del jugador: “He hablado con él y me gustó mucho lo que me dijo”. El futbolista nacido en Mula también confirmó este punto: “Joseba Etxeberria fue un jugador más grande de lo que he sido yo, pero él también vivió una situación similar. Como él dijo, fue una conversación positiva”, confirmó Pedro León.

El ascenso, una obsesión

El ascenso se ha convertido ya en una obsesión tanto para el Real Murcia como para Pedro León. El jugador tomó la decisión en 2022 de firmar por el club de su vida para devolverlo al fútbol profesional y el club está en esa misma línea. Los fichajes que se han hecho hasta el momento, Álvaro Bustos el último en ser anunciado, confirman este punto. Pedro León quiere marcharse del Real Murcia dejando al club en el fútbol profesional y lo va a intentar en la temporada 2025-2026. "

El centrocampista aclaró que nada más eliminarse el equipo en el play off decidió que debía seguir: “Cuando Alberto se levantó a darme un abrazo tras el partido del Nástic, y ver el sentir de mis compañeros, me di cuenta que tenía poco que pensar”.

Su salario, para la cantera del club

Pedro León percibirá durante la temporada el salario mínimo establecido por el convenio, que será donado íntegramente a la Cantera Grana. Lo ha anunciado el club en el comunicado de su renovación y confirma así el compromiso e implicación que tiene con la entidad.