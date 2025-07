Más de un millar de aficionados acude a la manifestación contra la directiva del FC Cartagena

La afición del FC Cartagena acudió puntual a su cita con lo que se ha considerado como la "defensa del club, los colores y el escudo". La manifestación convocada hace semanas por la Federación de Peñas en la Calle del Carmen ha conseguido su cometido: el de superar ampliamente las cifras de actos de protesta anteriores con más de mil personas presentes en las calles de Cartagena. La protesta se desarrolló de manera pacífica, sin altercados, y llegó sin mayores complicaciones a la plaza del Ayuntamiento. El himno del FC Cartagena a capella ha puesto punto y final a la protesta.

Pese al calor, que superaba los 30 grados, cientos de aficionados se congregaron incluso antes de la hora acordada. Sobre las 20.10 horas dio inicio el pasacalles que se encontró con los manifestantes de empresas auxiliares de Navantia, que continúan en huelga de hambre. Ambos colectivos se dieron ánimos en sus respectivas protestas. Pronto se puso de manifiesto que la convocatoria había sido un éxito y que se habían dado cita más de mil aficionados.

Los asistentes llenaron de color albinegro la calle de Cartagena con banderas, bufandas y camisetas. También de ruido con tambores pitos y cánticos que se centraron en la figura de Paco Belmonte. "Belmonte vende ya" y "Belmonte vete ya" fueron los más repetidos, unidos a la camparta que reza 'Nosotros somos el Efesé'. Entre el gentío se pudo observar a aficionados de todas las edades, incluidos los miembros de los Veteranos del FC Cartagena, así como decenas de peñas representadas por sus presidentes y varios componentes.

Deja claro una vez más la afición albinegra que desea la marcha de la actual directiva y que no confía en la operación de compraventa anunciada el pasado 9 de julio. A pesar de la comunicación de esa transacción de acciones y de la puesta en marcha de la campaña de abonos, la Federación de Peñas liderada por Eduardo Noguera ha continuado con una protesta programada que pide no abonarse a los aficionados hasta que no se clarifique la situación del club.