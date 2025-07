Los ex del Real Murcia, entre el extranjero y el Grupo I

Los ex del Real Murcia empiezan a encontrar destino para la temporada 25-26. Tanto aquellos que no recibieron oferta para continuar al acabar contrato el 30 de junio como los que sí interesaban a Goiria pero que finalmente optaron por no renovar han conseguido encontrar acomodo a las primeras de cambio. Unos, como Loren Burón e Iker Piedra, continuarán en Primera RFEF, aunque pasándose al Grupo I; mientras que otros, como Moha e Yriarte han decidido probar suerte fuera de España.

De la lista de descartes del Real Murcia, el primero en encontrar un nuevo equipo fue Loren Burón. El extremo, que acababa contrato con los granas y que no recibió oferta de renovación, se despedía de la afición murcianista el pasado 28 de junio. Solo unas horas después se anunciaba su fichaje por el Zamora, equipo del Grupo I de Primera RFEF. También ha apostado por un equipo del Norte el guardameta Iker Piedra.

Su nuevo destino es el Lugo, donde se reencontrará con Javier Recio. El ex director deportivo del Real Murcia se ha incorporado a la estructura técnica del club lucense, y una de sus primeras llamadas fue al meta catalán, al que ya trajo a Nueva Condomina. Piedra había militado durante dos campañas en el Real Murcia, aunque siempre ha tenido el rol de suplente. Una vez acabado su contrato, ha decidido buscar un nuevo camino a la espera de poder sumar más minutos.

Alcaina, sin sitio en el Deportivo de La Coruña, también podría salir fuera del fútbol español

Por probar suerte en el extranjero han optado Moha e Yriarte, otros dos futbolistas que la pasada temporada vistieron la elástica del Real Murcia, aunque en estos casos sí hubo interés de los granas por retenerlos en la plantilla que dirigirá Goiria. Pero tanto el madrileño como el venezolano declinaron las ofertas realizadas por los granas al tener propuestas económicas mucho más elevadas de equipos de fuera de España.

En Portugal jugará Moha. El centrocampista madrileño ha firmado por el Vizela de la segunda portuguesa. Esta será su primera experiencia en el extranjero.

Más cerca de renovar estuvo Yriarte. De hecho, a principios de semana en Nueva Condomina veían cerca el acuerdo si el jugador conseguía rescindir su contrato con el Eibar, equipo que el pasado año lo cedió al Real Murcia. Pero todo fue cambiando conforme avanzaba la semana, descartándose ya la operación el pasado jueves. Este sábado el Eibar anunciaba el traspaso del centrocampista venezolano al Śląsk Wrocław polaco. Allí coincidirá con Arnau Ortiz, futbolista que vistió la camiseta del Real Murcia en la temporada 22-23.

En el extranjero también puede acabar Raúl Alcaina, quien pertenece al Deportivo de la Coruña, pero que no comenzará la pretemporada con los deportivistas, lo que parece indicar que en las próximas horas se podría conocer su nuevo destino.