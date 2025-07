Andy Rodríguez no convence al Cartagena para Primera RFEF

Continúa la confección del Fútbol Club Cartagena de cara a la temporada 2025-26. Tras las ocho primeras llegadas, a las que se suma la renovación de Nacho Martínez y la continuidad, por ahora, de Assane Ndiaye y Alfredo Ortuño, se produce ahora una salida que clarifica el futuro del equipo. El centrocampista Andy Rodríguez no continuará en el cuadro albinegro. Ya ha firmado el granadino con el NorthEast United de la India y acepta un nuevo reto profesional en el ocaso de su carrera.

La comisión deportiva del FC Cartagena, con Manolo Breis al frente de las operaciones pese a la reciente venta del club, sigue trabajando en el proyecto del año que viene. La propiedad saliente fue la que comenzó a configurar el nuevo equipo y serán sus miembros los que finalicen el trabajo, a petición de la nueva propiedad. Ya han conseguido convencer a ocho nuevos futbolistas y han hecho cambiar de opinión a un Nacho Martínez que tenía clara su salida. Sin embargo, no han querido hacer lo mismo con Andy Rodríguez.

La comisión deportiva no ha confiado en Andy para disputar la primera temporada de su historia en Primera RFEF. Ni siquiera bajando de categoría gustaba en el Cartagonova la idea de que el granadino renovara su estancia en el club. No era Andy uno de los mejor pagados ni estaba cerca de serlo. A sus 35 años, su ficha se mantenía en la media del equipo. No obstante, su rendimiento en la última campaña ha dejado mucho que desear y la directiva cartagenerista no le ha presentado oferta para continuar con el equipo.

Su primera campaña con la camiseta albinegra fue vital para lograr una permanencia que parecía imposible. Llegó el centrocampista en enero de 2024 en una situación crítica a petición expresa de Julián Calero, quien conocía su potencial tras haberlo entrenado durante dos años en el Burgos. A pesar de la grave lesión de ligamento cruzado que le tuvo todo el curso 22-23 fuera de los terrenos de juego, el Cartagena aceptó la proposición y le trajo apenas estuvo recuperado y aún sin minutos de juego.

Calero lo recuperó para la causa y terminó jugando 21 partidos -media temporada- y todos ellos en el once inicial. Su gran nivel físico y futbolístico fue una sorpresa y contribuyó a realizar una segunda vuelta casi perfecta que salvó de la quema al cuadro portuario. Sólo pudo marcar dos goles y dar una asistencia, pero con ellos aportó seis puntos directos para el equipo. Fue su liderazgo, convicción y actitud lo que contagió al resto del conjunto albinegro.

El centrocampista ha bajado rendimiento en la segunda campaña con el cuadro albinegro

A pesar de su gran media temporada, en el segundo curso Andy cayó de golpe. Lo jugó casi todo -39 encuentros-, pero el andaluz no fue ni la sombra de lo que se esperaba de él. Sin acompañamiento del resto del equipo, Andy bajó su rendimiento y dejó de ser una figura imprescindible para sus tres entrenadores. Marcó cuatro goles y dio una asistencia, pero el global del curso ha sido insuficiente para ganarse la renovación que si se ha ganado su compañero Nacho.

Según los primeros movimientos del conjunto portuario, el rejuvenecimiento de la plantilla parece ser el plan a seguir, con la única excepción del lateral de 36 años, al que ha costado mucho convencer. Andy no entraba en esa idea de proyecto en la que la mayoría de futbolistas se enmarcan entre los 23 y los 27 años. Sin conversaciones con el club al término de su contrato, que se renovó el verano pasado, el mediocentro ha encontrado salida en la India. El NorthEast United de la Indian Super League ya ha hecho oficial su fichaje.

El de Granada ya ha entrenado con sus nuevos compañeros y ha recibido la bienvenida de su nuevo club, fundado en 2014 y perteneciente a la ciudad de Guwahati. Tiene por entrenador al también español Juan Pedro Benali. Por este equipo han pasado figuras como Joan Capdevila, Asamoah Gyan o Míchez Zabaco, quien compartió vestuario con Andy en el Burgos y continúa en el equipo indio. De esta forma, Andy acepta un nuevo reto lejos de casa antes de firmar el retiro definitivo del fútbol.