Adiós a una racha increíble

No pudo ser. Jannik Sinner se proclamó campeón de Wimbledon, derrotando a Carlos Alcaraz en la gran final. Una situación en la que nunca se había visto el español, que de las cinco finales que había jugado anteriormente, ganó las cinco. Ante el italiano no tuvo la misma suerte y cayó en cuatro sets sobre la hierba londinense.

El español tenía la oportunidad de revalidar el doblete Roland Garros-Wimbledon, aunque para ello debía ganar por partida doble a Sinner en ambas finales. En París pudo hacerlo, no sin aferrarse a la épica y remontar un partido a priori imposible. En el torneo londinense, el espectacular nivel del italiano, que llegaba más fresco al encuentro, fue demasiado para un Charly sin ideas.

Alcaraz empezó bien el partido, dominante desde el fondo y exhibiendo una buena versión en hierba. De hecho, se llevó el primer set de la manera más espectacular, defendiéndose de una derecha paralela del italiano que parecía inalcanzable. En los anteriores precedentes, el murciano pocas veces había empezado por delante el partido, como sucedió en la última final de Roland Garros.

Sinner elevó su nivel, aprovechando que el sol iba desapareciendo de la pista y la pelota botaba menos, y Alcaraz cada vez estaba más incómodo desde el fondo de pista. En los torneos de hierba, es fundamental jugar con primeros servicios, y el español no tuvo el día en ese ámbito. De hecho, se quedó en un bajo 53% de primeros servicios en el partido.

De esta forma, el italiano también acaba con una racha de cinco victorias consecutivas de Alcaraz contra él. Sinner no sabía lo que era ganar a su máximo rival desde el año 2023, cuando se enfrentaron en la final de Pekín. Eso sí, en Wimbledon ya se habían enfrentado cuando todavía no estaban en lo más alto y también ganó el transalpino.

Carlos había ganado todas sus finales de Grand Slam. Esta increíble estadística empezó en el US Open contra Casper Ruud, cuando el español ganó su primer y único ‘grande’ en pista dura. Los demás ya fueron en su especialidad: las superficies naturales de hierba y arcilla.

En Roland Garros ha ganado en las dos últimas ediciones, ante Zverev y Sinner, mientras que en Wimbledon tampoco sabía lo que era perder en una final, tras derrotar por partida doble a Novak Djokovic. Ahora sí que lo sabe, aunque era lógico que un día acabaría la racha.

Tras la derrota en Wimbledon, Alcaraz deberá preparar el último Grand Slam del año: el US Open. Finaliza de esta manera la gira de tierra batida y hierba, la especialidad del español, y da inicio la de pista dura, donde Jannik Sinner demostró el año pasado que no tenía rival. Carlitos deberá elevar su nivel en el tramo final de temporada si no quiere alejarse todavía más del número uno.