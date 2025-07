El Jimbee, ante la decisión de firmar o no a un cierre

El Jimbee Cartagena volvió a tocar el cielo el pasado 26 de junio. Ese día conquistaba su segunda liga de manera consecutiva, confirmándose como el mejor equipo del país junto a Palma Futsal.

La base del éxito del cuadro rojiblanco fue darle plenos poderes a Duda y, a partir de ahí, que el técnico de Florianópolis trabajara en silencio y dando pasos adelante en cada curso desde que llegara a la ciudad trimilenaria en 2019. Una de las claves en la forma de trabajar del cuadro cartagenero es la previsión y el hecho de mirar siempre a medio plazo. Durante los últimos años ha tenido altas y bajas importantes y el club, sobre todo cuando ha sufrido la marcha de algún jugador clave, ha sabido moverse con tiempo y tener su reemplazo listo y firmado.

Este verano en las oficinas del club melonero, pese a haber cumplido como cada curso con movimientos y refuerzos ya firmados con antelación, tienen una decisión que tomar y no es otra que fichar a otro cierre o no hacerlo. Esta decisión se une a la decepción sufrida por el no fichaje de Lucao, ya que Palma consiguió adelantarse al club portuario en la negociación con Inter Movistar.

Una temporada es muy larga y hay jugadores que viven diferentes momentos durante la misma, y ese ha sido el caso de Souheil Mouhoudine. El jugador francés llegó a Cartagena sin hacer ruido desde la liga francesa y su temporada fue de menos a más. Firmó por un año con opción a otra temporada más, pero el propio jugador alegó al club cartagenero no ejecutar esa opción por motivos personales y estaba decidido a volver a Francia tras un año aquí. A partir de marzo su temporada fue creciendo y en el play off fue sin duda uno de los hombres claves del equipo. La situación giró 180 grados y parecía que se iba a quedar al ver con buenos ojos la oferta de renovación, pero finalmente está decidido a no renovar, ya que va la cantidad insuficiente y en este momento su idea es poner punto y final a su carrera.

Fichar o no fichar

Lucas Farias es un cierre brasileño que ya tiene atado el Jimbee Cartagena para esta campaña 2025-2026, pero el jugador no va a llegar hasta enero. Se va a perder los cuatro primeros meses de temporada del cuadro cartagenero, por lo que Duda y su equipo tienen que tomar una decisión. En su plantilla cuenta con Tomaz, que es uno de los mejores cierres del mundo, pero que en septiembre va a cumplir 35 años, y también Jesús Izquierdo y Darío Gil pueden ejercer en esa posición garantías. La clasificación para la Copa de España quedando entre los ocho primeros, las primeras rondas de la Copa del Rey y la fase de grupos de la UEFA Futsal Champions League son los retos en el inicio del nuevo curso, y Duda ahora tiene que decidir si con lo que ya hay y con el joven brasileño que llegará con el año nuevo es suficiente o no.