A la espera de la lista de bajas en el Real Murcia

Será este próximo miércoles cuando el Real Murcia de Joseba Etxeberria comience a rodar. Aunque los jugadores granas están citados ya a principios de semana para llevar a cabo los tradicionales reconocimientos médicos, es el miércoles la fecha elegida por el club grana para empezar a entrenar en las instalaciones de Pinatar Arena. Ahora mismo, a la espera de que vayan llegando más fichajes, el nuevo técnico murcianista cuenta con diecisiete efectivos, pero será muy difícil que todos se mantengan en la plantilla una vez que dé comienzo la temporada.

En estos últimos días ha anunciado el Real Murcia tres fichajes -Cristo Romero, Moyita y Zeka- y ha confirmado dos renovaciones -tanto Jaso como Mier se mantienen-, sin embargo, a unas horas de que los futbolistas empiecen a aterrizar en Nueva Condomina para empezar la pretemporada, el club todavía no ha dado a conocer a los aficionados la lista de bajas. Algo que tampoco es nuevo, y es que ningún verano se oficializan en Nueva Condomina los nominados a salir.

Pero teniendo en cuenta que ahora mismo hay ya 17 jugadores en plantilla, y apenas quedan libres cuatro fichas sénior, tres si finalmente se confirma, como todo parece indicar, la renovación de Pedro León, a Goiria no le queda otra que empezar a hacer hueco.

Y para hacer hueco a los fichajes que tienen que llegar especialmente en el centro del campo y en el ataque, hay que firmar despidos, una tarea que no suele ser fácil en Nueva Condomina, como se vio el pasado mes de junio con la salida de Fran Fernández o como suele ocurrir cada ventana de fichajes, dejando casi todo el trabajo para última hora y apostando finalmente por rescindir contratos sin acuerdos amistosos.

La pregunta ahora es quién está nominado a salir, y aunque de puertas para afuera el Real Murcia no ha comunicado nada, hay nombres que tienen complicado escapar de esa ‘Operación Salida’.

Uno de ellos es el lateral Kike Kadete. Pese a que acabó la temporada pasada afianzado en el once titular, llegando a jugar los dos partidos de play off, no fue capaz de cumplir las expectativas, quedando señalado muy pronto. Si a eso se le une que el Real Murcia ha firmado a Cristo Romero, que llega para ser protagonista en el once y que ocupa ficha sénior, todos los caminos nos llevan a la salida de Kadete.

Las miradas también apuntan a Juan Carlos Real, otro de los futbolistas que pese a ser titularísimo con Fran Fernández, apenas fue protagonista en el juego ofensivo de los granas. Con el ex albinegro renovado automáticamente al cumplir los objetivos establecidos en su contrato, Goiria tendrá ahora que remangarse para encontrar una salida que dé un respiro económico, dada la alta ficha del mediapunta, y que deje hueco en una posición para la que ya ha llegado Moyita.

¿Cadorini, cedido?

Otro de los que tiene complicado continuar es Cadorini. Aunque el brasileño respondió con goles en los pocos minutos que tuvo, el hecho de que a partir de esta temporada ya no ocupe ficha sub-23 le deja prácticamente fuera, y más teniendo en cuenta que ‘overbooking’ de jugadores sénior, agravado con las renovaciones de Mier y Jaso y con el arriesgado fichaje del desconocido Zeka. Lo normal es que en el Real Murcia apuesten por la cesión del delantero carioca, que seguiría atado por si acaba explotando.

Y, por último, está el caso de Andrés López. El central murciano aparece en todas las listas de nominados a salir, y más después de la renovación de Jaso, pero hace un verano ocurrió lo mismo, y al final logró quedarse en la plantilla, aunque solo aguantó hasta enero, siendo cedido al Yeclano en el mercado invernal.

A la espera de Pedro León

Con Antxón Jaso y Jorge Mier ya confirmados para la temporada 2025-2026, y con Yriarte descartado, solo falta conocer qué ocurre finalmente con Pedro León para dar por cerrado el capítulo de renovaciones en el Real Murcia de Joseba Etxeberria. Después de varias semanas de reflexión, en el que las partes se han reunido y han puesto sobre la mesa sus intenciones, todo parece indicar que Pedro León alargará su contrato con los granas por una temporada más, teniendo así la oportunidad de luchar por el ascenso de categoría con el que le gustaría cerrar su carrera.

La primera pista de la continuidad de Pedro León la dio Joseba Etxeberria. Durante su presentación como entrenador del Real Murcia, el preparador vasco confirmó que había tenido una conversación con el muleño, añadiendo que «me gustó mucho lo que escuché de él. La sensación que me transmitió fue muy buena y veremos en el paso de estos días qué sucede».

Aunque desde esas declaraciones han pasado ya casi diez días, diez días sin noticias de la renovación, todo está encaminado, por lo que a principios de este semana se espera que el Real Murcia confirme que el capitán sigue en el barco, empezando ya los entrenamientos con sus compañeros.

Si se hace oficial, Pedro León afrontará su tercera temporada como jugador del Real Murcia, todas ellas en Primera RFEF.

Así está la plantilla del Real Murcia

PORTERÍA: Gazzaniga

DEFENSA: David Vicente, Jorge Mier, Alberto González, Saveljich, Jaso, Andrés López (*), Cadete y Cristo Romero.

CENTRO DEL CAMPO: Isi Gómez, Juan Carlos Real, Moyita, Palmberg (*), Zeka y Toral (*).

DELANTERA: Pedro Benito y Cadorini.

** Ocupan ficha sub-23